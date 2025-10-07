Президент США Дональд Трамп заявил, что спас TikTok. Об этом политик сказал в cвоем новом ролике для этой соцсети.
«Всем молодым людям TikTok: я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда‑нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу», — произнес Трамп.
25 сентября Трамп подписал указ о передаче контроля над TikTok американским корпорациям. Это позволило соцсети продолжить работу на территории страны.
Cогласно плану, инвесторы из США будут управлять лицензионной копией его рекомендательного алгоритма. Покупка активов сервиса обойдется им в 14 млрд долларов.
Сделка состоялась из‑за требования американских властей. Приложение угрожали заблокировать из‑за того, что его контролирует китайская компания. США расценивало это как угрозу национальной безопасности. Основную опасность видели в алгоритме TikTok по подбору видео для пользователей.