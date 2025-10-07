Трамп заявил, что спас TikTok

«Всем молодым людям TikTok: я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда‑нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу», — произнес Трамп.