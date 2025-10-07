Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»
В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках
Синоптик: первый снег в Москве ожидается 30–31 октября
Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в области квантовой механики
Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по медицине. Он ушел в поход без телефона
В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»
Джеймс Стронг экранизирует детективную серию романов «Совсем не женское убийство»
Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»
В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях
Дора рассказала про вторжение сталкера
Пользователи смогут интегрировать ChatGPT в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки
Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля
Джоджо Сива выгнала поклонниц с концерта из‑за толстовок с ее фото
Меган Маркл раскритиковали за видео с места гибели принцессы Дианы
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных
На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам
Новую часть «Доспехов бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане
В Египте завершили реставрацию гробницы Аменхотепа III
Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг
Россияне смогут увидеть суперлуние 5 ноября
Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы

Трамп заявил, что спас TikTok

Фото: Gage Skidmore/Flickr

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас TikTok. Об этом политик сказал в cвоем новом ролике для этой соцсети.

«Всем молодым людям TikTok: я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда‑нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу», — произнес Трамп.

25 сентября Трамп подписал указ о передаче контроля над TikTok американским корпорациям. Это позволило соцсети продолжить работу на территории страны.

Cогласно плану, инвесторы из США будут управлять лицензионной копией его рекомендательного алгоритма. Покупка активов сервиса обойдется им в 14 млрд долларов.

Сделка состоялась из‑за требования американских властей. Приложение угрожали заблокировать из‑за того, что его контролирует китайская компания. США расценивало это как угрозу национальной безопасности. Основную опасность видели в алгоритме TikTok по подбору видео для пользователей.

