В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»

Фото: «Простые вещи»

«Простые вещи» запускает ежегодную акцию «Вещи с особенностями». Она приурочена ко Дню ментального здоровья, который отмечается во всем мире 10 октября.

Участвую в акции магазины, кафе, бары, агентства, салоны и образовательные проекты. На один месяц в их ассортименте появляется «вещь с особенностями». Ее помечают этикеткой с символом акции ― летающей тарелкой. 

Акция продлится с 10 октября по 10 ноября. В конце участники перечисляют комфортный процент от продаж в пользу «Простых вещей» — мастерских, где работают взрослые люди с ментальными особенностями.

В этом году к «Вещам с особенностями» присоединились бренд одежды Volchok, Zorca ceramica, «Подписные булочки», бар «Проект ПС», ювелирный магазин 47 Store, брендинговое агентство Endy, Издательство Ивана Лимбаха, цветочный магазин «Чао», кафе «Пешеход» и Dizengof99, студия текстильного дизайна «Жучка» и другие бренды. 

Посмотреть полный список участников можно на сайте акции. Там также можно сделать пожертвование.

Символ акции ― летающую тарелку ― нарисовал художник «Простых вещей» Вячеслав Михайлов. «Все мы разные, и каждый из нас прикладывает разные усилия, чтобы почувствовать себя „в своей тарелке“ в гостях, в кафе, на работе или учебе. Инклюзивные проекты, такие как наши „Простые вещи“, помогают людям с инвалидностью полегче находить свою тарелку», — отметила Анна Иванова, PR в «Простых вещах».

В этом году акция «Вещи с особенностями» проходит в четвертый раз. Ее цель ― поддержать людей с ментальными особенностями и показать, что инаковости есть место.

