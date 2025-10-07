В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»

Символ акции ― летающую тарелку ― нарисовал художник «Простых вещей» Вячеслав Михайлов. «Все мы разные, и каждый из нас прикладывает разные усилия, чтобы почувствовать себя „в своей тарелке“ в гостях, в кафе, на работе или учебе. Инклюзивные проекты, такие как наши „Простые вещи“, помогают людям с инвалидностью полегче находить свою тарелку», — отметила Анна Иванова, PR в «Простых вещах».