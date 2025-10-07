Дора рассказала про вторжение сталкера
Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют

Кадр: YouTube

Основатель Telegram Павел Дуров погрузился в озеро на территории национального заповедника «Кольсайские озера» в Казахстане, за плавание в котором предусмотрен штраф. Кадры купания он опубликовал в истории своего телеграм-канала.

«Это было хорошее плавание», — подписал историю Дуров. На видео видны заснеженные горы и водоем. Сам Павел в этом время стоит в холодной воде, пока на фоне играет этническая музыка.

«Купание на Кольсайских озерах под строгим запретом. Это административное правонарушение, за которое грозит штраф по ст. 380-1 КоАП — 39 320 тенге (около шести тыс. рублей)», — сказали в администрации парка.

Издание Orda.kz отмечает, что плавать там к тому же и опасно. Даже летом вода не прогревается выше +8 градусов.

В начале октября Павел Дуров посетил Казахстан. Он выступил на форуме Digital Bridge Дуров, где сообщил, что Telegram запустит свою ИИ-лабораторию в этой стране. Кроме того, предприниматель встретился с президентом Касымом-Жомартом Токаевым.

