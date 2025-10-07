Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»

14 ноября выйдет «Иллюзия обмана-3» с Вуди Харрельсоном. К своим ролям в картине вернулись также Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко. По сюжету, четверка дерзких грабителей-иллюзионистов начнет работать с молодыми фокусниками. В декабре состоится премьера еще одной ленты с Вуди Харелльсоном «Элла МакКей». В центре сюжета — идеалистичная молодая женщина, которая пытается совмещать работу и семейную жизнь.