Дора рассказала про вторжение сталкера
В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках
Синоптик: первый снег в Москве ожидается 30–31 октября
Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в области квантовой механики
Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по медицине. Он ушел в поход без телефона
В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»
Джеймс Стронг экранизирует детективную серию романов «Совсем не женское убийство»
Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»
В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях
Пользователи ChatGPT смогут интегрировать в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки
Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля
Джоджо Сива выгнала поклонниц с концерта из‑за толстовок с ее фото
Меган Маркл раскритиковали за видео с места гибели принцессы Дианы
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных
На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам
Новую часть «Доспехов бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане
В Египте завершили реставрацию гробницы Аменхотепа III
Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг
Россияне смогут увидеть суперлуние 5 ноября
Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы
Лариса Долина намерена судиться с людьми, выпускающими ее картонные копии на маркетплейсах
Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s
Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами
Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах
Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»
15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»

Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»

Фото: Summit Entertainment

Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт снимутся в фильме французского режиссера Кантена Дюпье «Full Phil». В нем они сыграют отца и дочь, пишет Variety.

Картина расскажет о богатом промышленнике Филипе Думе (Харрельсон), который пытается наладить отношения с дочерью Мэдлин (Стюарт) во время поездки в Париж. Однако героям мешают «французская кухня, хоррор из 1950-х годов и назойливый сотрудник отеля».

По данным СМИ, комедия будет отчасти напоминать сериал HBO «Белый лотос». В ленте также снимутся Эмма Маки, Шарлотта Ле Бон и Тим Хайдекер. Точная дата релиза неизвестна.

14 ноября выйдет «Иллюзия обмана-3» с Вуди Харрельсоном. К своим ролям в картине вернулись также Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко. По сюжету, четверка дерзких грабителей-иллюзионистов начнет работать с молодыми фокусниками. В декабре состоится премьера еще одной ленты с Вуди Харелльсоном «Элла МакКей». В центре сюжета — идеалистичная молодая женщина, которая пытается совмещать работу и семейную жизнь.

Стюарт на Каннском кинофестивале представила свой режиссерский дебют «Хронология воды». Это биографическая драма, основанная на одноименных мемуарах писательницы Лидии Юкнавич.

Актриса также снимется с Оскаром Айзеком в фильме «Плоть богов» Паноса Косматоса. Они сыграют супружескую пару Алекс и Рауля, живущих в Лос-Анджелесе 80-х и наслаждающихся его блестящей ночной жизнью каждый вечер. Однажды пути героев пересекаются с таинственной женщиной и ее приятелями. Рауль и Алекс соблазняются окружающим их гламурным, сюрреалистическим миром гедонизма, острых ощущений и насилия.

