Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»

Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт снимутся в фильме французского режиссера Кантена Дюпье «Full Phil». В нем они сыграют отца и дочь, пишет Variety.
Картина расскажет о богатом промышленнике Филипе Думе (Харрельсон), который пытается наладить отношения с дочерью Мэдлин (Стюарт) во время поездки в Париж. Однако героям мешают «французская кухня, хоррор из 1950-х годов и назойливый сотрудник отеля».
По данным СМИ, комедия будет отчасти напоминать сериал HBO «Белый лотос». В ленте также снимутся Эмма Маки, Шарлотта Ле Бон и Тим Хайдекер. Точная дата релиза неизвестна.
14 ноября выйдет «Иллюзия обмана-3» с Вуди Харрельсоном. К своим ролям в картине вернулись также Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко. По сюжету, четверка дерзких грабителей-иллюзионистов начнет работать с молодыми фокусниками. В декабре состоится премьера еще одной ленты с Вуди Харелльсоном «Элла МакКей». В центре сюжета — идеалистичная молодая женщина, которая пытается совмещать работу и семейную жизнь.
Стюарт на Каннском кинофестивале представила свой режиссерский дебют «Хронология воды». Это биографическая драма, основанная на одноименных мемуарах писательницы Лидии Юкнавич.
Актриса также снимется с Оскаром Айзеком в фильме «Плоть богов» Паноса Косматоса. Они сыграют супружескую пару Алекс и Рауля, живущих в Лос-Анджелесе 80-х и наслаждающихся его блестящей ночной жизнью каждый вечер. Однажды пути героев пересекаются с таинственной женщиной и ее приятелями. Рауль и Алекс соблазняются окружающим их гламурным, сюрреалистическим миром гедонизма, острых ощущений и насилия.