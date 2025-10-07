Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках

Фото: gucodd.ru

В Москве в 2025 году появилось 44 перекрестка с «вафельной» разметкой, сообщил столичный Дептранс.

На данный момент в городе всего есть более 400 перекрестков с такой разметкой. Полный список адресов с «вафельницами» размещен на сайте ЦОДД.

«Она визуально обозначает зону, на которую запрещается выезжать, если впереди образовался затор. Водители, пытаясь успеть проехать на мигающий зеленый сигнал, часто блокируют движение на перекрестке и могут полностью перекрыть проезд для смежных направлений. Для того чтобы решить проблему „запирания“, наносят „вафельную“ разметку, которая предупреждает водителей о правилах проезда перекрестка», — говорится в сообщении ЦОДД.

Сетка состоит из образующих ромбы желтых линий. По заявлению мэрии, движение машин благодаря ей становится на 15–20% быстрее. Остановка на «вафельнице» более чем на пять секунд является нарушением ПДД.

