В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках

«Она визуально обозначает зону, на которую запрещается выезжать, если впереди образовался затор. Водители, пытаясь успеть проехать на мигающий зеленый сигнал, часто блокируют движение на перекрестке и могут полностью перекрыть проезд для смежных направлений. Для того чтобы решить проблему „запирания“, наносят „вафельную“ разметку, которая предупреждает водителей о правилах проезда перекрестка», — говорится в сообщении ЦОДД.