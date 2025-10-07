Дора рассказала про вторжение сталкера
Синоптик: первый снег в Москве ожидается 30–31 октября

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Первый снег в Москве может выпасть в конце октября, предположительно, 30 или 31 числа. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, это показывают все прогнозные модели. «Это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров», — сказала Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе в Москве будет преобладать по-осеннему пасмурная погода, время от времени с небольшими осадками. По ночам воздух прогреется до +9 градусов. Днем потеплеет до +13 градусов, что на несколько градусов теплее климатической нормы.

На столичный регион также опустились туманы, характерные при наступлении классической золотой осени. «Снега, холода, ледяных дождей на прогностическом горизонте в ближайшие две недели не предвидится», — сказал синоптик.

При этом в понедельник в Иркутской области уже выпал снег. По данным губернатора Игоря Кобзева, из-за осадков без света остались восемь населенных пунктов и девять СНТ. 

