Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в области квантовой механики

Нобелевскую премию по физике в этом году получат Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон М.Мартинис из США.
Их наградят за «открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи». В 1984 и 1985 годах ученые провели серию экспериментов с электронной схемой, построенной из сверхпроводников. Измерив все различные свойства схемы, они смогли исследовать явления, возникающие при пропускании через нее тока.
Церемония вручения наград состоится 10 декабря, на данный момент уже известны лауреаты премии по физиологии и медицине: ими стали Мэри Брунков, Фред Рамсделл из США и Симон Сакагути из Японии. В ближайшие дни комитет объявит лауреатов премии по химии, литературе, экономике, а также премии мира.
В 2024 году Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфилд и Джоффри Хинтон. Они использовали инструменты из физики для разработки методов, которые лежат в основе современного мощного машинного обучения.