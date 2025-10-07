Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»
В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках
Синоптик: первый снег в Москве ожидается 30–31 октября
Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в области квантовой механики
В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»
Джеймс Стронг экранизирует детективную серию романов «Совсем не женское убийство»
Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»
В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях
Дора рассказала про вторжение сталкера
Пользователи смогут интегрировать ChatGPT в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки
Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля

Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал

Иллюстрация: @nobelprize
Обновлено сегодня в 17:55

Нобелевскому комитету все же удалось связаться с Фредом Рамсделлом. С лауреатом Нобелевки смог поговорить генеральный секретарь комитета Томас Перлман, сообщает Reuters.

По словам Перлмана, первой о присуждении премии узнала жена Рамсделла. Она включила телефон, когда они с супругом возвращались из похода в отель и остановились, чтобы починить машину.

Узнав, что ее муж стал нобелевским лауреатом, женщина вскрикнула. Это испугало Рамсделла, ведь они еще находились в дикой местности, где полно гризли.

Нобелевскому комитету не удалось дозвониться лауреату премии этого года по медицине Фреду Рамсделлу. Мужчина ушел в пеший поход без телефона, чтобы устроить «цифровой детокс», сообщает The Guardian.

Друг ученого Джеффри Блюстоун отметил, что тоже не может связаться с исследователем и предположил, что тот путешествует по сельской местности в Айдахо. Нобелевский комитет также столкнулся с трудностями при попытке сообщить радостную весть лауреатке Мэри Э.Бранкоу, однако позже женщина все же взяла трубку. Генеральный секретарь комитета Томас Перлманн сказал, что попросил Рамсделла перезвонить ему при первой же возможности.

Американцы Мэри Э.Бранкоу, Фред Рамсделл и японец Симон Сакагути получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Ученых наградили за открытие регуляторных Т-клеток, предотвращающих атаки иммунной системы на собственные ткани. Именно этот новый класс клеток защищает организм от аутоиммунных заболеваний.

«Открытия лауреатов положили начало области изучения периферической толерантности, стимулировав разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Это также может привести к более успешной трансплантации органов. Несколько таких методов лечения в настоящее время проходят клинические испытания», — отмечал Нобелевский комитет в заявлении.

Расскажите друзьям