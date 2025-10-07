Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал

Обновлено сегодня в 17:55

Нобелевскому комитету все же удалось связаться с Фредом Рамсделлом. С лауреатом Нобелевки смог поговорить генеральный секретарь комитета Томас Перлман, сообщает Reuters.

По словам Перлмана, первой о присуждении премии узнала жена Рамсделла. Она включила телефон, когда они с супругом возвращались из похода в отель и остановились, чтобы починить машину.

Узнав, что ее муж стал нобелевским лауреатом, женщина вскрикнула. Это испугало Рамсделла, ведь они еще находились в дикой местности, где полно гризли.