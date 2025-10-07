Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по медицине. Он ушел в поход без телефона

Иллюстрация: @nobelprize

Нобелевскому комитету не удалось дозвониться лауреату премии этого года по медицине Фреду Рамсделлу. Мужчина ушел в пеший поход без телефона, чтобы устроить «цифровой детокс», сообщает The Guardian.

Друг ученого Джеффри Блюстоун отметил, что тоже не может связаться с исследователем и предположил, что тот путешествует по сельской местности в Айдахо. Нобелевский комитет также столкнулся с трудностями при попытке сообщить радостную весть лауреатке Мэри Э.Бранкоу, однако позже женщина все же взяла трубку. Генеральный секретарь комитета Томас Перлманн сказал, что попросил Рамсделла перезвонить ему при первой же возможности.

Американцы Мэри Э.Бранкоу, Фред Рамсделл и японец Симон Сакагути получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Ученых наградили за открытие регуляторных Т-клеток, предотвращающих атаки иммунной системы на собственные ткани. Именно этот новый класс клеток защищает организм от аутоиммунных заболеваний.

«Открытия лауреатов положили начало области изучения периферической толерантности, стимулировав разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Это также может привести к более успешной трансплантации органов. Несколько таких методов лечения в настоящее время проходят клинические испытания», — отмечал Нобелевский комитет в заявлении.

