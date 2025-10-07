В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году

До конца 2025 года в Москве запустят еще три беспилотных трамвая, а в 2026 году их число достигнет 15, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.
Первый в России беспилотный трамвай в сентябре запустили по маршруту № 10 от улицы Кулакова (район Строгино) до метро «Щукинская». За месяц работы трамвай перевез почти 14 тыс. пассажиров, совершил более 500 рейсов и проехал около 3 тыс. километров. Как сказали в столичном дептрансе, поездки прошли без единого нарушения правил дорожного движения.
Испытания беспилотного трамвая в городе начались в 2024 году. Запуск проходил в три этапа. На первом испытания проводились с настоящим водителем. На втором этапе были запущены тестовые поездки с пассажирами и водителем в кабине. И третий этап — это обкат регулярного маршрута уже без водителя.
Транспорт самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, сам определяет, как проехать перекресток, переключает стрелки и соблюдает график движения. Трамвай едет без машиниста, но на его месте находится сотрудник, контролирующий работу систем транспорта.
«Вмешиваться в управление трамваем он не будет — искусственный интеллект и специальное программное обеспечение обеспечивают полностью автономное движение трамвая», — отметили в мэрии.