В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году

Испытания беспилотного трамвая в городе начались в 2024 году. Запуск проходил в три этапа. На первом испытания проводились с настоящим водителем. На втором этапе были запущены тестовые поездки с пассажирами и водителем в кабине. И третий этап — это обкат регулярного маршрута уже без водителя.