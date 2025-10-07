Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»

В главных ролях в фильме снялись Джесси Племонс и Эмма Стоун. Новая лента от создателя «Лобстера» и «Бедных-несчастных» рассказывает о двух молодых людях, одержимых теориями заговора. Они похищают влиятельную бизнесвумен, принимая ее за инопланетянку, которая хочет уничтожить Землю.