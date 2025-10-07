Дора рассказала про вторжение сталкера
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»

Фото: Focus Features

Focus Features опубликовал трейлер научно-фантастической комедии «Бугония» Йоргоса Лантимоса. В зарубежный прокат картина выйдет 24 октября.

В главных ролях в фильме снялись Джесси Племонс и Эмма Стоун. Новая лента от создателя «Лобстера» и «Бедных-несчастных» рассказывает о двух молодых людях, одержимых теориями заговора. Они похищают влиятельную бизнесвумен, принимая ее за инопланетянку, которая хочет уничтожить Землю.

Видео: Focus Features

В актерский состав также вошла Алисия Силверстоун. Сценарий к фильму написал лауреат «Эмми» Уилл Трейси («Наследники», «Меню») по мотивам южнокорейской комедии 2003 года «Спасти зеленую планету!». Продюсированием проекта занимается компания CJ E&M («Паразиты») совместно с Ари Астером и Ларсом Кнудсеном из Square Peg.

Некоторые съемки ленты должны были проходить в Афинском акрополе. Режиссер хотел там снять 70 мертвых тел, которые должны были быть размещены между двумя ключевыми объектами греческой цитадели: Пропилеями, комплексом зданий с дорическими входами, и Парфеноном, храмом богини Афины. Однако центральный археологический совет отклонил предложение Лантимоса, сославшись на символическую неуместность и недостаточное почитание древнего памятника.

Недавно официальный аккаунт фильма «Бугония» Йоргоса Лантимоса опубликовал новый отрывок из фильма. Критики высоко оценили ленту — она получила 90% положительных отзывов от них на Rotten Tomatoes.

