Джеймс Стронг экранизирует детективную серию романов «Совсем не женское убийство»

StudioCanal снимет сериал, основанный на детективной серии романов «Murder Most Unladylike» («Совсем не женское убийство») Робин Стивенс. Режиссером выступит Джеймс Стронг («Убийство на пляже»), пишет Variety.
Действие в детективном сериале будет происходить в 1930-х годах. В центре сюжета — две юные сыщицы Хейзел и Дейзи, которые живут в школе-интернате и расследуют преступления.
В основной серии романов 12 книг, они переведены на 21 язык. Общий тираж превысил 3,1 миллиона экземпляров по всему миру. Автор Робин Стивенс назвала экранизацию своей давней мечтой.
«Эти книги представляют собой редкое и захватывающее сочетание запутанных детективов в стиле Агаты Кристи. Главные героини Дейзи и Хейзел — дуэт, достойный уровня Ватсона и Холмса, любимый миллионами поклонников по всему миру за свою независимость, любознательность и остроумие», — сказал управляющий директор Studiocanal Television М.К.Кеннеди. Информации о дате релиза и актерском составе пока нет.