Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»

Paramount Pictures представила новый трейлер криминальной драмы «Грабитель с крыши». Главные роли в ней сыграли Ченнинг Татум и Кирстен Данст. Премьера в России состоится 9 октября.
В центре сюжета — бывший армейский рейнджер Джеффри Манчестер, который попадает в трудную жизненную ситуацию и начинает грабить рестораны «Макдоналдс». Мужчина пробирается в заведения через дыры в крышах, за что получает прозвище Грабитель с крыши. После побега из тюрьмы он шесть месяцев прячется в магазине игрушек, в котором работает сотрудница по имени Ли. Джеффри влюбляется в нее и решает изменить свою жизнь.
В картине также снялись Питер Динклейдж, Джуно Темпл, Бен Мендельсон. Фильм поставил режиссер Дерек Сиенфрэнс, известный по фильмам «Свет в океане» и «Место под соснами». Он разработал сценарий вместе с Киртом Ганном на основе реальной истории.
Кирстен Данст сейчас готовится к съемкам в триллере «Рептилия», в котором сыграет с обладательницей премии «Оскар» Майки Мэдисон («Анора»). В центре сюжета — стоматолог (Данст), которая встречает русалку (Мэдисон) и оказывается в подводном мире Флориды, где ведется нелегальная торговля волшебными существами.
Ченнинг Татум сыграет с Шарлиз Терон в семейной комедии Dance Parents («Родители танца»). Предположительно, фильм расскажет о юных танцорах и их чересчур увлеченных родителях. Татум и Терон станут продюсерами картины.