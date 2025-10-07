Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»

В центре сюжета — бывший армейский рейнджер Джеффри Манчестер, который попадает в трудную жизненную ситуацию и начинает грабить рестораны «Макдоналдс». Мужчина пробирается в заведения через дыры в крышах, за что получает прозвище Грабитель с крыши. После побега из тюрьмы он шесть месяцев прячется в магазине игрушек, в котором работает сотрудница по имени Ли. Джеффри влюбляется в нее и решает изменить свою жизнь.