В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях

Компании Moomin Characters и Annapurna работают над анимационным фильмом про муми-троллей. Он будет первым, созданным на территории США, пишет Variety.
Режиссером и сценаристом мультфильма выступит Ребекка Шугар («Вселенная Стивена») . Продюсером станет Джулия Пистор, которая работала над проектами «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Ох уж эти детки». Подробностей о сюжете, дате релиза, актерском составе пока нет.
Муми-тролли — персонажи серии книг финской писательницы Туве Янссон, которые она писала и иллюстрировала с 1945 по 1977 год. Произведения рассказывают о семье и их друзьях, живущих в гармонии с природой в волшебной Муми-долине. Их приключения послужили источником вдохновения для экранизаций и сценических постановок, а также для создания двух тематических парков. Произведения впервые опубликованы на шведском языке, затем их перевели на десятки других языков, включая русский.
В 2019 году вышел сериал «Долина муми-троллей». Его озвучили Розамунд Пайк, Мэтт Берри, Уорвик Дэвис, Бел Паули, Эдвин Эндре и другие.
Год назад стало известно, что рукописные заметки создательницы книг о муми-троллях Туве Янссон впервые опубликуют спустя 25 лет со смерти писательницы. 89 рукописных страниц обнаружили среди сотен тысяч других материалов ее архива. Неопубликованные заметки Янссон, в которых описаны голоса известных героев, предположительно были созданы для руководства режиссерам, желающим экранизировать ее работы.