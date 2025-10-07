В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях

Муми-тролли — персонажи серии книг финской писательницы Туве Янссон, которые она писала и иллюстрировала с 1945 по 1977 год. Произведения рассказывают о семье и их друзьях, живущих в гармонии с природой в волшебной Муми-долине. Их приключения послужили источником вдохновения для экранизаций и сценических постановок, а также для создания двух тематических парков. Произведения впервые опубликованы на шведском языке, затем их перевели на десятки других языков, включая русский.