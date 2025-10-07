В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях

Дора рассказала про вторжение сталкера
В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»
Джеймс Стронг экранизирует детективную серию романов «Совсем не женское убийство»
Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»
Пользователи ChatGPT смогут интегрировать в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки
Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля
Джоджо Сива выгнала поклонниц с концерта из‑за толстовок с ее фото
Меган Маркл раскритиковали за видео с места гибели принцессы Дианы
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных
На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам
Новую часть «Доспехов бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане
В Египте завершили реставрацию гробницы Аменхотепа III
Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг
Россияне смогут увидеть суперлуние 5 ноября
Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы
Лариса Долина намерена судиться с людьми, выпускающими ее картонные копии на маркетплейсах
Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s
Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами
Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах
Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»
15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»
Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном
Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
В первой половине 2025 года Москва привлекла на 10% больше иностранных туристов
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант

В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях

Фото: Anima Point

Компании Moomin Characters и Annapurna работают над анимационным фильмом про муми-троллей. Он будет первым, созданным на территории США, пишет Variety.

Режиссером и сценаристом мультфильма выступит Ребекка Шугар («Вселенная Стивена») . Продюсером станет Джулия Пистор, которая работала над проектами «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Ох уж эти детки». Подробностей о сюжете, дате релиза, актерском составе пока нет.

Муми-тролли — персонажи серии книг финской писательницы Туве Янссон, которые она писала и иллюстрировала с 1945 по 1977 год. Произведения рассказывают о семье и их друзьях, живущих в гармонии с природой в волшебной Муми-долине. Их приключения послужили источником вдохновения для экранизаций и сценических постановок, а также для создания двух тематических парков. Произведения впервые опубликованы на шведском языке,  затем их перевели на десятки других языков, включая русский.

В 2019 году вышел сериал «Долина муми-троллей». Его озвучили Розамунд Пайк, Мэтт Берри, Уорвик Дэвис, Бел Паули, Эдвин Эндре и другие.

Год назад стало известно, что рукописные заметки создательницы книг о муми-троллях Туве Янссон впервые опубликуют спустя 25 лет со смерти писательницы. 89 рукописных страниц обнаружили среди сотен тысяч других материалов ее архива. Неопубликованные заметки Янссон, в которых описаны голоса известных героев, предположительно были созданы для руководства режиссерам, желающим экранизировать ее работы.

