Дора рассказала про вторжение сталкера

Певица Дора (настоящее имя Дарья Шиханова) написала в своем телеграм-канале про сталкера, который 5 октября проник в ее квартиру через окно, когда она спала.
«В 23:00 ко мне в квартиру через окно проник посторонний человек, которого я никогда в жизни не видела и с которым не общалась. В это время я уже спала. Признаться честно, пока рассказываю вам об этом, у меня до сих пор трясутся руки», — написала она.
Ранее телеграм-канал «112» cообщал, что в Москве задержан мужчина, который пытался попасть домой к певице Доре. Согласно данным канала, 35-летний Руслан купил на маркетплейсе костюм человека-паука и снаряжение, приехал к дому певицы, поднялся на крышу и спустился с 10-го этажа к окну. Его задержали и доставили в отдел. Там он и рассказал, что просто хотел «обрадовать любимую».
«Из смешного в этой истории только костюм Человека-паука — и собственно все» — добавила Дора. Она напомнила, что увидеть ее можно на концертах и автограф-сессиях, а сама она редко отказывает в совместном фото.
Дора отметила, что сталкинг — это серьезная проблема. По ее словам, было неизвестно, чего ожидать от человека, который предпринял сложные и опасные для жизни действия, чтобы влезть в ее квартиру через окно. «Преследование и вторжение в частную жизнь — ненормально», — написала артистка.