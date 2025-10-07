Дора рассказала про вторжение сталкера

Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг
Пользователи ChatGPT смогут интегрировать в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки
Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля
Джоджо Сива выгнала поклонниц с концерта из‑за толстовок с ее фото
Меган Маркл раскритиковали за видео с места гибели принцессы Дианы
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных
На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам
Новую часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане
В Египте завершили реставрацию гробницы Аменхотепа III
Россияне смогут увидеть суперлуние 5 ноября
Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы
Лариса Долина намерена судиться с людьми, выпускающими ее картонные копии на маркетплейсах
Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s
Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами
Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах
Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»
15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»
Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном
Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
В первой половине 2025 года Москва привлекла на 10% больше иностранных туристов
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант
Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова
«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые распространенные крылатые фразы у педагогов
Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»

Дора рассказала про вторжение сталкера

Певица Дора (настоящее имя Дарья Шиханова) написала в своем телеграм-канале про сталкера, который 5 октября проник в ее квартиру через окно, когда она спала.

«В 23:00 ко мне в квартиру через окно проник посторонний человек, которого я никогда в жизни не видела и с которым не общалась. В это время я уже спала. Признаться честно, пока рассказываю вам об этом, у меня до сих пор трясутся руки», — написала она.

Ранее телеграм-канал «112» cообщал, что в Москве задержан мужчина, который пытался попасть домой к певице Доре. Согласно данным канала, 35-летний Руслан купил на маркетплейсе костюм человека-паука и снаряжение, приехал к дому певицы, поднялся на крышу и спустился с 10-го этажа к окну. Его задержали и доставили в отдел. Там он и рассказал, что просто хотел «обрадовать любимую».

«Из смешного в этой истории только костюм Человека-паука — и собственно все» — добавила Дора. Она напомнила, что увидеть ее можно на концертах и автограф-сессиях, а сама она редко отказывает в совместном фото.

Дора отметила, что сталкинг — это серьезная проблема. По ее словам, было неизвестно, чего ожидать от человека, который предпринял сложные и опасные для жизни действия, чтобы влезть в ее квартиру через окно. «Преследование и вторжение в частную жизнь — ненормально», — написала артистка.

