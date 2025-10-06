Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Пользователи смогут интегрировать ChatGPT в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки

Фото: Thibault Penin/Unsplash

Стриминговый аудиосервис Spotify начал сотрудничать с ChatGPT. Теперь пользователи смогут добавить свою учетную запись в чат-бот и получать персонализированные рекомендации, сообщил Spotify в своем блоге.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо упомянуть Spotify в беседе с ChatGPT. Чат-бот в ответ предложит поделиться профилем на Spotify. После его добавления он сможет советовать музыку и подкасты. 
 

ChatGPT будет автоматически открывать приложение Spotify прямо внутри беседы. Его можно будет попросить составить плейлист по настроению, теме или другим необходимым параметрам. Для прослушивания композиций система перенаправит пользователей в приложение аудиосервиса.

«Пока что мы только начинаем, поэтому, хотя мы пока не можем выполнить все запросы, мы продолжим развивать, совершенствовать и улучшать этот сервис в ближайшие недели и месяцы», — пообещали в Spotify.

В компании отметили, что пользователи бесплатной версии смогут выбирать треки из каталога плейлистов Spotify, уже доступных в приложении, таких как Discover Weekly и New Music Friday. Премиум-клиенты получат возможность получать свежие и полностью персонализированные подборки.

Новые функции будут доступны на английском языке в 145 странах. Отключить аккаунт Spotify от ChatGPT можно будет в любой момент. В аудиосервисе обещают не передавать разработчику чат-бота какой-либо контент в целях обучения.

