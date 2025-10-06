Пользователи ChatGPT смогут интегрировать в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки

Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг
Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля
Джоджо Сива выгнала поклонниц с концерта из‑за толстовок с ее фото
Меган Маркл раскритиковали за видео с места гибели принцессы Дианы
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных
На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам
Новую часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане
В Египте завершили реставрацию гробницы Аменхотепа III
Россияне смогут увидеть суперлуние 5 ноября
Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы
Лариса Долина намерена судиться с людьми, выпускающими ее картонные копии на маркетплейсах
Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s
Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами
Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах
Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»
15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»
Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном
Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
В первой половине 2025 года Москва привлекла на 10% больше иностранных туристов
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант
Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова
«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые распространенные крылатые фразы у педагогов
Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»
Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения

Пользователи ChatGPT смогут интегрировать в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки

Фото: Thibault Penin/Unsplash

Стриминговый аудиосервис Spotify начал сотрудничать с ChatGPT. Теперь пользователи смогут добавить свою учетную запись в чат-бот и получать персонализированные рекомендации, сообщил Spotify в своем блоге.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо упомянуть Spotify в беседе с ChatGPT. Чат-бот в ответ предожит поделиться профилем на Spotify. После его добавления он сможет советовать музыку и подкасты. 
 

ChatGPT будет автоматически открывать приложение Spotify прямо внутри беседы. Его можно будет попросить составить плейлист по настроению, теме или другим необходимым параметрам. Для прослушивания композиций, система перенаправит пользователей в приложение аудиосервиса.

«Пока что мы только начинаем, поэтому, хотя мы пока не можем выполнить все запросы, мы продолжим развивать, совершенствовать и улучшать этот сервис в ближайшие недели и месяцы», — пообещали в Spotify.

В компании отметили, что пользователи бесплатной версии смогут выбирать треки из каталога плейлистов Spotify, уже доступных в приложении, таких как Discover Weekly и New Music Friday. Премиум-клиенты получат возможность получать свежие и полностью персонализированные подборки.

Новые функции будут доступны на английском языке в 145 странах. Отключить аккаунт Spotify от ChatGPT можно будет в любой момент. В аудиосервисе обещают не передавать разработчику чат-бота какое-либо контент в целях обучения.

Расскажите друзьям