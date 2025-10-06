Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер мультфильма «Свинтусы», основанного на одноименной книге Роальда Даля, автора «Чарли и шоколадной фабрики» и «Матильды».
Картина выйдет на стриминговом сервисе 17 октября. Она расскажет об ужасающей паре, которая «ненавидит все на свете, особенно друг друга». Однажды герои объявляют войну сиротскому приюту.
Анимационную ленту создал Фил Джонстон, известный по «Зверополису» и «Ральфу». Роли в проекте озвучили Майтрейи Рамакришнан, Райан Лопес, Джонни Вегас, Марго Мартиндейл, Эмилия Кларк, Натали Портман, Тимоти Саймонс и другие.
Мультфильм Джонстона — первая попытка экранизировать книгу Даля, переведенную на 41 язык и проданную тиражом 16 млн экземпляров по всему миру.
«Меня всегда привлекали предосудительные персонажи. Я не знаю, что это говорит обо мне, и не хочу в этом разбираться. Дело в том, что „The Twits“ была моей любимой книгой в детстве. Я обожаю Твитов и их ужасные проделки», — признавался ранее Джонстон.
Режиссер отмечал, что у героев картины нет ни самосознания, ни личной гигиены, ни малейшего намека на человеческую порядочность. «Я люблю этот мультфильм за то, что он напоминает нам, что нельзя позволять побеждать таким тварям, как Твиты, чьими эмоциями по умолчанию являются гнев и месть», — говорил он.