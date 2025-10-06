Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля

«Меня всегда привлекали предосудительные персонажи. Я не знаю, что это говорит обо мне, и не хочу в этом разбираться. Дело в том, что „The Twits“ была моей любимой книгой в детстве. Я обожаю Твитов и их ужасные проделки», — признавался ранее Джонстон.