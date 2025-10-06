Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг
Джоджо Сива выгнала поклонниц с концерта из‑за толстовок с ее фото

Фото: itsjojosiwa

Американская певица Джоджо Сива выгнала с концерта двух поклонниц из-за того, что те надели толстовки с ее фото. Изображения обидели артистку. Об этом сообщил New York Post.

Об инциденте рассказала в соцсетях одна из девушек, которых вывели из зала посередине выступления. Она призналась, что не смогла найти мерч любимой певицы и потому сделала с подругой смешные худи своими руками.

Фанатки надеялись, что Сива посмеется над собственным изображением в виде яйца, приклеенным на одежду, и потому передали худи на сцену. Однако артистка отреагировала совершенно иначе: она попросила охрану удалить девушек из зала. 
 

Видео: chantelle_anderson/X<div data-widget="Player" data-id="record::6067a51e-2787-46f4-bd39-2b7cb44dee3c"> <script async="" src="https://vp.rambler.ru/player/sdk.js"></script> <!-- https://api.vp.rambler.ru/api/other/player/export.html?uuid=record::6067a51e-2787-46f4-bd39-2b7cb44dee3c --><div data-widget="Player" data-id="record::6067a51e-2787-46f4-bd39-2b7cb44dee3c"> <script async="" src="https://vp.rambler.ru/player/sdk.js"></script> <!-- https://api.vp.rambler.ru/api/other/player/export.html?uuid=record::6067a51e-2787-46f4-bd39-2b7cb44dee3c -->

«Вы не будете приходить на мой концерт и приносить худи, насмехаясь над мной. Ни за что! Ни за что, ребята. Спасибо, что пришли. Я это ценю. Но у нас тут есть место только для безграничных сердец, верно? Не в моем доме», — заявила Сива.

Певица, как предположили СМИ, посчитала фото себя в виде яйца издевательством над ее прической. Ранее Джоджо признавалась, что чувствует сильную неуверенность в себе из-за линии волос — она, как считает артистка, слишком глубокая. В детстве Сиву дразнили из-за этой особенности внешности.

Поклонница, записавшая видео с объяснениями, извинилась в нем перед певицей. Она подчеркнула, что выбрала первое фото в интернете и понятия не имела, откуда оно и что означает. Девушка подчеркнула, что хотела только повеселиться и пыталась объяснить это охранникам Сивы, но те ее не послушали. «Было не весело», — отметила она.

