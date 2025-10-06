Меган Маркл раскритиковали за видео с места гибели принцессы Дианы

Меган Маркл, супругу британского принца Гарри, раскритиковали в сети за публикацию видео практически с места гибели матери ее мужа, принцессы Дианы. Герцогиня Сассекская поделилась им в соцсетях.
Она запостила ролик, в котором едет по ночному Парижу, куда она приехала ради Недели моды. Маркл показала вид из окна автомобиля: тот проезжал вдоль реки Сены по пути к мосту Альма, где в 1997 году случилась трагедия с Дианой.
Подписчики герцогини не поняли, зачем она показала в сторис* именно эту локацию. К тому же засняла на видео, как расслабленно сидит в салоне машины, забросив ноги на сидение напротив.
«Этому буквально нет невинного объяснения. Мы все знаем эту дорогу, хотя большинство там никогда не были, а она замужем за сыном Дианы. Она не может не знать, что делает. Как минимум, не хватает базового уважения», — написала @Ninotchka1964 в соцсети X.
Пользовательница с ником @KatMan_8 выразила надежду, что Маркл хотя бы пристегнула ремень безопасности. Принцесса Диана получила в тоннеле под мостом Альма смертельные травмы, поскольку не была пристегнута.
Некоторые комментаторы обвинили Меган в нарциссизме. Они заподозрили, что Маркл намекает на свою схожесть с принцессой Дианой. «Она сделает все, что угодно, чтобы попытаться быть, как Диана», — написала @Alaska769095161.
«Если бы она заботилась хоть на йоту о Гарри и детях, эта идея никогда бы не пришла ей в голову. Ты не делаешь такое с кем-то, кого любишь. Не могу поверить, что Гарри этого не видит», — заявила @debbiewhitehou3.
Другие пользователи вступились за Маркл. Они отметили, что с момента трагедии с принцессой Дианой прошло 28 лет, а герцогиня Сассекская могла вовсе не знать точное место, где произошла роковая авария.
«Принцесса Диана умерла в тоннеле под мостом Альма, а не под мостом Александра, где была Меган. Они в 1,5 километрах друг от друга», — отметила @rebecca_sussex.
На видео Маркл действительно виден мост Александра III cо стороны набережной Орсе. Хотя мост Альма находится буквально в нескольких минутах от этого места, трагедия с принцессой Дианой произошла по другую сторону реки Сены.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.