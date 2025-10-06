В первой половине 2025 года Москва привлекла на 10% больше иностранных туристов

За полгода из Саудовской Аравии в Москву приехало в 1,3 раза больше людей, чем в 2024 году, и почти в 10 раз больше, чем в допандемийном 2019 году. Из Индии прибыло в 1,4 раза больше туристов, а показатель восстановился до 96% от уровня 2019 года. Из Вьетнама турпоток вырос в 1,2 раза.