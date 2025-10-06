В первой половине 2025 года Москва привлекла на 10% больше иностранных туристов

За первые шесть месяцев 2025 года Москва приняла на 10% больше туристов из стран дальнего зарубежья, чем за тот же период прошлого года. Их общее число достигло полумиллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму столицы.
Среди стран откуда приезжают посетители города лидером стал Китай. Индия поднялась на второе место, обогнав Турцию. В пятерку также вошли Вьетнам и Саудовская Аравия. Среди других государств в рейтинге — Иран, ОАЭ и Куба.
За полгода из Саудовской Аравии в Москву приехало в 1,3 раза больше людей, чем в 2024 году, и почти в 10 раз больше, чем в допандемийном 2019 году. Из Индии прибыло в 1,4 раза больше туристов, а показатель восстановился до 96% от уровня 2019 года. Из Вьетнама турпоток вырос в 1,2 раза.
Как отметили в Мостуризме, рост подтверждается данными о выдаче электронных виз: за лето 2025 г. их было оформлено 267 тыс — на 13% больше, чем прошлым летом. На туристов из Индии пришелся 21% этого прироста.