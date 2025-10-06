Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных

Ученые исследовали, как на 40 тыс. человек по всей Великобритании, у которых были боли в бедрах, спине или коленях, повлияли занятия физическими упражнениями. Они выполняли их в течение трех месяцев два раза в неделю по одному часу. В среднем боль участников проекта уменьшилась на 35%, они стали посещать своего терапевта на 29% реже. Кроме того, на работе они брали больничных почти вдвое меньше и на 21% меньше нуждались в уходе со стороны семьи.