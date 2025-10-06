Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных

Люди, которые регулярно занимаются спортом по два часа в неделю, испытывают меньше боли в суставах, реже посещают терапевта и берут меньше больничных. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на ученых из Манчестерского столичного университета, благотворительной организации Nuffield Health и экономической компании Frontier Economics.
Ученые исследовали, как на 40 тыс. человек по всей Великобритании, у которых были боли в бедрах, спине или коленях, повлияли занятия физическими упражнениями. Они выполняли их в течение трех месяцев два раза в неделю по одному часу. В среднем боль участников проекта уменьшилась на 35%, они стали посещать своего терапевта на 29% реже. Кроме того, на работе они брали больничных почти вдвое меньше и на 21% меньше нуждались в уходе со стороны семьи.
Влияние этой практики на их жизнь было настолько велико, что это привело к призывам Национальной службы здравоохранения сделать физическую активность стандартной частью лечения людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, пишет The Guardian.
«Специально подобранные, структурированные физические упражнения — это одно из наиболее эффективных методов лечения людей с хроническими заболеваниями. Если бы движение было таблеткой, это было бы самым мощным лекарством на планете, но его по-прежнему назначают недостаточно часто», — сказала медицинский директор Nuffield Health Давина Денищиц.