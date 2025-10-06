Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных

Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг
На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам
Новую часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане
В Египте завершили реставрацию гробницы Аменхотепа III
Россияне смогут увидеть суперлуние 5 ноября
Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы
Лариса Долина намерена судиться с людьми, выпускающими ее картонные копии на маркетплейсах
Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s
Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами
Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах
Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»
15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»
Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном
Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант
Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова
«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые распространенные крылатые фразы у педагогов
Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»
Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения
«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Синоптик: в Москве на этой неделе ожидается пасмурная погода и до 14 градусов тепла
Фильм — продолжение «Острых козырьков» выйдет в 2026 году
Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы
Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма

Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных

Фото: Corey Young/Unplash

Люди, которые регулярно занимаются спортом по два часа в неделю, испытывают меньше боли в суставах, реже посещают терапевта и берут меньше больничных. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на ученых из Манчестерского столичного университета, благотворительной организации Nuffield Health и экономической компании Frontier Economics.

Ученые исследовали, как на 40 тыс. человек по всей Великобритании, у которых были боли в бедрах, спине или коленях, повлияли занятия физическими упражнениями. Они выполняли их в течение трех месяцев два раза в неделю по одному часу. В среднем боль участников проекта уменьшилась на 35%, они стали посещать своего терапевта на 29% реже. Кроме того, на работе они брали больничных почти вдвое меньше и на 21% меньше нуждались в уходе со стороны семьи.

Влияние этой практики на их жизнь было настолько велико, что это привело к призывам Национальной службы здравоохранения сделать физическую активность стандартной частью лечения людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, пишет The Guardian.

«Специально подобранные, структурированные физические упражнения — это одно из наиболее эффективных методов лечения людей с хроническими заболеваниями. Если бы движение было таблеткой, это было бы самым мощным лекарством на планете, но его по-прежнему назначают недостаточно часто», — сказала медицинский директор Nuffield Health Давина Денищиц.

Расскажите друзьям