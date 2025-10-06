На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам

В Петербурге на Думской улице планируют убрать две точки для выступлений музыкантов. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в своем телеграм-канале.
Такое решение принято по итогам его обращения. Рябоконь указал, что выступления парализовали работу музыкальной школы имени Римского-Корсакова. Он добавил, что проект распоряжения администрации Центрального района находится на этапе обязательной антикоррупционной экспертизы и уже размещен на сайте администрации Петербурга.
Согласно проекту, из списка разрешенных для выступлений мест исключили точки по адресам: Думская улица, 1-3, литера А, и Думская улица, 4, со стороны улицы Ломоносова. Ранее музыкантам разрешалось выступать на углу с Невским проспектом без усилителей и ударных, но это правило нарушалось.
«Это значит, что занятия в школе смогут проходить в нормальном режиме, без постороннего шума. <…> Рад, что вместе со школой и родителями учеников мы смогли оперативно решить проблему обучения в старейшей в городе музыкальной школе и отстояли право детей на качественное образование», — отметил депутат.