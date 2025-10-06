На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам

Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных
Новую часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане
В Египте завершили реставрацию гробницы Аменхотепа III
Россияне смогут увидеть суперлуние 5 ноября
Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы
Лариса Долина намерена судиться с людьми, выпускающими ее картонные копии на маркетплейсах
Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s
Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами
Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах
Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»
15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»
Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном
Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант
Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова
«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые распространенные крылатые фразы у педагогов
Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»
Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения
«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Синоптик: в Москве на этой неделе ожидается пасмурная погода и до 14 градусов тепла
Фильм — продолжение «Острых козырьков» выйдет в 2026 году
Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы
Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма

На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам

Фото: Gabriel Gurrola/Unsplash

В Петербурге на Думской улице планируют убрать две точки для выступлений музыкантов. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в своем телеграм-канале.

Такое решение принято по итогам его обращения. Рябоконь указал, что выступления парализовали работу музыкальной школы имени Римского-Корсакова. Он добавил, что проект распоряжения администрации Центрального района находится на этапе обязательной антикоррупционной экспертизы и уже размещен на сайте администрации Петербурга.

Согласно проекту, из списка разрешенных для выступлений мест исключили точки по адресам: Думская улица, 1-3, литера А, и Думская улица, 4, со стороны улицы Ломоносова. Ранее музыкантам разрешалось выступать на углу с Невским проспектом без усилителей и ударных, но это правило нарушалось.

«Это значит, что занятия в школе смогут проходить в нормальном режиме, без постороннего шума. <…> Рад, что вместе со школой и родителями учеников мы смогли оперативно решить проблему обучения в старейшей в городе музыкальной школе и отстояли право детей на качественное образование», — отметил депутат.

