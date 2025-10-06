На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам

«Это значит, что занятия в школе смогут проходить в нормальном режиме, без постороннего шума. <…> Рад, что вместе со школой и родителями учеников мы смогли оперативно решить проблему обучения в старейшей в городе музыкальной школе и отстояли право детей на качественное образование», — отметил депутат.