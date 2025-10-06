Новую часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане

Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг
На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам
В Египте завершили реставрацию гробницы Аменхотепа III
Россияне смогут увидеть суперлуние 5 ноября
Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы
Лариса Долина намерена судиться с людьми, выпускающими ее картонные копии на маркетплейсах
Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s
Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами
Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах
Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»
15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»
Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном
Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант
Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова
«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые распространенные крылатые фразы у педагогов
Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»
Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения
«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Синоптик: в Москве на этой неделе ожидается пасмурная погода и до 14 градусов тепла
Фильм — продолжение «Острых козырьков» выйдет в 2026 году
Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы
Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма
Закрытый год назад сериал «Halo» стал хитом на Netflix

Новую часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане

Кадр: Emperor Classic Films

Четвертый фильм из серии «Доспехи Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане. Об этом написал ТАСС со ссылкой на продакшн-компанию Salem Entertainment.

В конце сентября Джеки Чан посетил Алматы, чтобы найти локации для будущей картины — «Доспехи Бога: Ультиматум». Когда начнутся съемки проекта, пока не известно.

«Четвертая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане», — пообещали в Salem Entertainment.

Франшиза «Доспехи Бога» стартовала в 1986 году. Первый фильм рассказал об искателе приключений, который похищает ритуальный меч в Африке и выставляет его на продажу в Европе. Меч оказывается частью доспехов Бога, уничтожение которых приведет к правлению сил зла на Земле.

Джеки Чан выступил режиссером и исполнителем главной роли в проекте. В 1991 году он выпустил сиквел картины, рассказывающий о поиске героем тайной базы вермахта, где хранятся сокровища. Третья часть серии вышла на экраны в 2012 году — ее действие развернулось между Китаем и Францией. 

