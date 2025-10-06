Новую часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане

Франшиза «Доспехи Бога» стартовала в 1986 году. Первый фильм рассказал об искателе приключений, который похищает ритуальный меч в Африке и выставляет его на продажу в Европе. Меч оказывается частью доспехов Бога, уничтожение которых приведет к правлению сил зла на Земле.