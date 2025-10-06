Новую часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане

Четвертый фильм из серии «Доспехи Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане. Об этом написал ТАСС со ссылкой на продакшн-компанию Salem Entertainment.
В конце сентября Джеки Чан посетил Алматы, чтобы найти локации для будущей картины — «Доспехи Бога: Ультиматум». Когда начнутся съемки проекта, пока не известно.
«Четвертая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане», — пообещали в Salem Entertainment.
Франшиза «Доспехи Бога» стартовала в 1986 году. Первый фильм рассказал об искателе приключений, который похищает ритуальный меч в Африке и выставляет его на продажу в Европе. Меч оказывается частью доспехов Бога, уничтожение которых приведет к правлению сил зла на Земле.
Джеки Чан выступил режиссером и исполнителем главной роли в проекте. В 1991 году он выпустил сиквел картины, рассказывающий о поиске героем тайной базы вермахта, где хранятся сокровища. Третья часть серии вышла на экраны в 2012 году — ее действие развернулось между Китаем и Францией.