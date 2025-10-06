Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг
В Египте завершили реставрацию гробницы Аменхотепа III

Фото: A. Parrot/wikipedia.org

В Египте завершилась реставрация гробницы фараона Аменхотепа III в Долине Царей на западном берегу Луксора. Об этом сообщает CBS News.

Объект находится на западной стороне Долины царей. По словам генсекретаря египетского Высшего совета по древностям Мохаммеда Исмаила, гробница Аменхотепа украшена не полностью. На фресках изображен сам фараон с группой древнеегипетских богов, а в погребальной камере сохранились описания сцен из «Книги мертвых».

Восстановительные работы шли более двух десятилетий — с начала 2000-х. Теперь объект открыт для посетителей.

По данным Национального музея египетской цивилизации, мумия Аменхотепа III была перенесена древними жрецами в гробницу его деда, Аменхотепа II, также находящуюся в Долине царей. Сейчас мумия выставлена в музее.

Аменхотеп III правил Египтом с 1390 по 1350 года до н. э. Он был одним из самых известных фараонов XVIII династии Древнего Египта

