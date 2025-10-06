В Египте завершили реставрацию гробницы Аменхотепа III

Объект находится на западной стороне Долины царей. По словам генсекретаря египетского Высшего совета по древностям Мохаммеда Исмаила, гробница Аменхотепа украшена не полностью. На фресках изображен сам фараон с группой древнеегипетских богов, а в погребальной камере сохранились описания сцен из «Книги мертвых».