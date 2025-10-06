Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг

Главные роли в проекте исполнили дебютант Димитриус Шустер-Колоаматанги и номинантка на премии «Эмми» и «Золотой глобус» Эль Фэннинг. Продюсерами ленты выступили Джон Дэвид, Дэн Трахтенберг, Марк Тоберофф, Бен Розенблатт и Брент О’Коннор.



Трахтенберг выступил режиссером фильма. Он поставил его по сценарию, написанному им совместно с Патриком Эйсоном, Джимом Томасом и Джоном Томасом. Оператором стал Джефф Каттер.



«Хищник: Планета смерти» — седьмой фильм во франшизе «Хищник». Первая картина вышла в 1987 году, в ней сыграл Арнольд Шварценеггер. Остальные ленты вышли на экраны в 1990, 2010, 2018 и 2022 годах.