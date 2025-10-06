Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг

Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных
На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам
Новую часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане
В Египте завершили реставрацию гробницы Аменхотепа III
Россияне смогут увидеть суперлуние 5 ноября
Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы
Лариса Долина намерена судиться с людьми, выпускающими ее картонные копии на маркетплейсах
Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s
Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами
Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах
Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»
15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»
Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант
Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова
«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые распространенные крылатые фразы у педагогов
Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»
Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения
«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Синоптик: в Москве на этой неделе ожидается пасмурная погода и до 14 градусов тепла
Фильм — продолжение «Острых козырьков» выйдет в 2026 году
Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы
Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма

Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг

Фото: 20th Century Studos

На ютуб-канале 20th Century Studios опубликовали трейлер фильма «Хищник: Планета смерти». Он выйдет в кинопрокат 7 ноября.

Действие картины развернется в будущем на смертельно опасной отдаленной планете. В центре истории окажется молодой Хищник-изгой, который находит неожиданного союзника в лице девушки по имени Тиа. 
 

Видео:

Главные роли в проекте исполнили дебютант Димитриус Шустер-Колоаматанги и номинантка на премии «Эмми» и «Золотой глобус» Эль Фэннинг. Продюсерами ленты выступили Джон Дэвид, Дэн Трахтенберг, Марк Тоберофф, Бен Розенблатт и Брент О’Коннор. 

Трахтенберг выступил режиссером фильма. Он поставил его по сценарию, написанному им совместно с Патриком Эйсоном, Джимом Томасом и Джоном Томасом. Оператором стал Джефф Каттер. 

«Хищник: Планета смерти» — седьмой фильм во франшизе «Хищник». Первая картина вышла в 1987 году, в ней сыграл Арнольд Шварценеггер. Остальные ленты вышли на экраны в 1990, 2010, 2018 и 2022 годах.

Расскажите друзьям