Лариса Долина намерена судиться с людьми, выпускающими ее картонные копии на маркетплейсах

Российская певица Лариса Долина намерена подать в суд на людей, которые продают на маркетплейсах ее картонные копии. Об этом написал Пятый канал со ссылкой на директора артистки Сергея Пудовкина.
По его словам, Долина возмущена тем, как используют ее изображение. Певица считает это нарушением ее авторских прав. Картонные фигуры к тому же используют на мероприятиях, и певица не давала согласие на участие в них, добавил Пудовкин.
«Интересы артиста надо защищать — и финансовые, и интересы личного формата… Сделано со вкусом, сделано красиво, но это не дает право бандитским, пиратским способом наживаться на легендарном артисте и использовать такой красивый образ», — подчеркнул директор артистки.
Он рассказал, что совершил контрольные закупки. Они, по мнению Пудовкина, «будут очевидным доказательством в суде факта получения прибыли от реализации данного продукта». За это Долина потребует компенсацию от продавцов.
Она также подумывает о том, чтобы привлечь к ответственности маркетплейсы. «Я не знаю, какой процент получает маркетплейс от каждой продажи, покупки. Но, значит, это в составе преступной организации», — заявил Пудовкин.