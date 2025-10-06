Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг
Россияне смогут увидеть суперлуние 5 ноября

Фото: Nicolas Thomas/Unsplash

Россияне смогут наблюдать суперлуние 2025 года 5 ноября. В этот день спутник Земли окажется на минимальном расстоянии от планеты в полной фазе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на астронома Московского планетария Людмилу Кошман.

«В году можно выделить одно суперлуние, а не несколько. Мы увидим его 5 ноября 2025 года. В 16.20 по Москве наступит фаза полнолуния, а на следующий день, 6 ноября, в 1:30 по Москве, Луна окажется в перигее своей орбиты. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут, она станет минимальной в году. Расстояние, которое будет разделять Землю и Луну, также будет минимальным в году — 356 832 километров», — рассказала астроном корреспонденту ТАСС.

«Еще одна крупная Луна будет наблюдаться 5 декабря. Она будет в 356 961 км от Земли, на 129 км дальше, чем 5 ноября», — уточнила астроном.

Суперлуние — термин, обозначающий полнолуние происходящее вблизи перигея, максимально близкой к нашей планете точки орбиты Луны. Октябрьское полнолуние к таким событиям не относится.

