Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы. Об этом говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения.
Исследование ВОЗ охватило 97% населения планеты, где было проведено более 2000 опросов о распространении электронных сигарет. Выяснилось, что основная часть потребителей, 87 млн — жители стран с высоким уровнем дохода. Кроме того, 15 млн вейперов — подростки в возрасте 13–15 лет.
Наряду с этим в мире снижается популярность табака. Согласно отчету ВОЗ, число его потребителей сократилось с 1,38 млрд в 2000 году до 1,2 млрд в 2024 году. Сейчас курильщиком табака является каждый пятый житель планеты. Четыре из пяти никотинозависимых — мужчины.
«В ответ на этот значительный прогресс табачная промышленность выпускает новые никотиновые продукты, агрессивно предлагаемые молодежи. Правительства должны действовать быстрее и решительнее, внедряя проверенные стратегии борьбы против табака», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.