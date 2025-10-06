Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы

Вышел новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных
На Думской улице запретят выступать уличным музыкантам
Новую часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане
В Египте завершили реставрацию гробницы Аменхотепа III
Россияне смогут увидеть суперлуние 5 ноября
Лариса Долина намерена судиться с людьми, выпускающими ее картонные копии на маркетплейсах
Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s
Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами
Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах
Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»
15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»
Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном
Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант
Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова
«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые распространенные крылатые фразы у педагогов
Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»
Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения
«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Синоптик: в Москве на этой неделе ожидается пасмурная погода и до 14 градусов тепла
Фильм — продолжение «Острых козырьков» выйдет в 2026 году
Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы
Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма

Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы

Фото: eliquidsuk/Unsplash

Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы. Об этом говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения.

Исследование ВОЗ охватило 97% населения планеты, где было проведено более 2000 опросов о распространении электронных сигарет. Выяснилось, что основная часть потребителей, 87 млн — жители стран с высоким уровнем дохода. Кроме того, 15 млн вейперов — подростки в возрасте 13–15 лет.

Наряду с этим в мире снижается популярность табака. Согласно отчету ВОЗ, число его потребителей сократилось с 1,38 млрд в 2000 году до 1,2 млрд в 2024 году. Сейчас курильщиком табака является каждый пятый житель планеты. Четыре из пяти никотинозависимых — мужчины.

«В ответ на этот значительный прогресс табачная промышленность выпускает новые никотиновые продукты, агрессивно предлагаемые молодежи. Правительства должны действовать быстрее и решительнее, внедряя проверенные стратегии борьбы против табака», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

