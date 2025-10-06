Более 100 млн человек по всему миру курят вейпы

Наряду с этим в мире снижается популярность табака. Согласно отчету ВОЗ, число его потребителей сократилось с 1,38 млрд в 2000 году до 1,2 млрд в 2024 году. Сейчас курильщиком табака является каждый пятый житель планеты. Четыре из пяти никотинозависимых — мужчины.