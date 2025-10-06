Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном
Макан сообщил, что получил повестку и идет служить

Фото: @macan

Рэпер Макан (настоящее имя Андрей Косолапов) сообщил в инстаграме*, что получил повестку в военкомат и идет служить.

Артист уточнил, что не был задержан и не прятался от военкомата. «Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали», — написал он.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что рэперу грозит уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. По данным канала, за этот он год проигнорировал шесть повесток.

Макан — один из самых успешных русскоязычных рэперов. По данным сервиса «VK Музыка», в 2022 году его песни прослушали больше 700 млн раз, в 2023-м — больше миллиарда. Ему 23 года.

