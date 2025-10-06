Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами

Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном
Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах
Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»
15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»
Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант
Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова
«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые распространенные крылатые фразы у педагогов
Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»
Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения
«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Синоптик: в Москве на этой неделе ожидается пасмурная погода и до 14 градусов тепла
Фильм — продолжение «Острых козырьков» выйдет в 2026 году
Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы
Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма
Закрытый год назад сериал «Halo» стал хитом на Netflix
Лола Янг подала в суд на продюсера своего хита «Messy» из‑за спора об авторстве песен
Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет через две недели
В России вырос спрос на лекарства от деменции
Киллиан Мерфи назвал свою стрижку в «Острых козырьках» отвратительной
В Люксембурге открылась выставка, посвященная Майе Плисецкой
Звезда «Разделения» Зак Черри сыграет в новом фильме по Resident Evil
Интерес к Лабубу стремительно угасает: за месяц продажи игрушки на маркетплейсах упали почти на 40%
Чарли Ханнам похудел на 15 килограмм ради роли убийцы Эда Гейна в сериале «Монстр»

Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами

Фото: пресс-материалы

Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Торговая точка появилась в молле Aventura рядом с бутиками Saint Laurent и Louis Vuitton. Найти ее можно на Fashion Avenue. Авторы магазина называют его «концентратом визуального кода бренда».

В пространстве расположен 8-метровый LED-экран, транслирующий фирменные видеокампейны. В интерьере использовали мебель из собственной коллекции и винтажные предметы 70-х годов из Франции.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

К открытию магазина бренд выпустил лимитированную коллекцию Garageest.2016 Estate. В нее вошли 30 изделий, вдохновленных ритмом и эстетикой штата Флорида — ее светом, океаном и расслабленным стилем жизни.

Покупатели найдут в линейке комбинезоны уникального кроя и футболки из натуральных материалов. Предметы одежды выполнены в молочных и небесно-голубых тонах.

«Коллекция транслирует эстетику людей, которые выбирают спокойствие и внутренний вес вместо показной роскоши. Это одежда, которая говорит не громко, а уверенно», — поделились в компании.
 

Расскажите друзьям
Теги:
Louis Vuitton