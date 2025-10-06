Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
Торговая точка появилась в молле Aventura рядом с бутиками Saint Laurent и Louis Vuitton. Найти ее можно на Fashion Avenue. Авторы магазина называют его «концентратом визуального кода бренда».
В пространстве расположен 8-метровый LED-экран, транслирующий фирменные видеокампейны. В интерьере использовали мебель из собственной коллекции и винтажные предметы 70-х годов из Франции.
К открытию магазина бренд выпустил лимитированную коллекцию Garageest.2016 Estate. В нее вошли 30 изделий, вдохновленных ритмом и эстетикой штата Флорида — ее светом, океаном и расслабленным стилем жизни.
Покупатели найдут в линейке комбинезоны уникального кроя и футболки из натуральных материалов. Предметы одежды выполнены в молочных и небесно-голубых тонах.
«Коллекция транслирует эстетику людей, которые выбирают спокойствие и внутренний вес вместо показной роскоши. Это одежда, которая говорит не громко, а уверенно», — поделились в компании.