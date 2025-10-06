Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах

В сети завирусились два видео, снятые бразильским пианистом и блогером Фабрисиу Андре Бернардом ди Паулу (Лордом Виньетейру). Музыкант сыграл «Bohemian Rhapsody» Queen на игрушечных курах для животных.
Лорд Виньетейру также исполнил песню «My Heart Will Go On» Селин Дион. Первый ролик набрал 9,5 млн просмотров, второй — почти 17 млн.
Песня «Bohemian Rhapsody» вышла 31 октября 1975 года на альбоме «A Night at the Opera». В 2018 году появился одноименный фильм, рассказывающий о создании и успехе группы Queen и ее лидера Фредди Меркьюри. В начале 2019 года картина была номинирована на пять «Оскаров», а «Афиша Daily» поговорила с ее продюсером. В 2021 году гитарист группы Queen Брайан Мэй заявил, что у фильма «Богемская рапсодия», главную роль в котором сыграл Рами Малек, может появиться продолжение.
Песня Селин Дион «My Heart Will Go On» была выпущена в 1997 году как главная тема к фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона. Композиция получила премию «Золотой глобус» как лучшая песня, была удостоена «Оскара», а также выиграла четыре премии «Грэмми».