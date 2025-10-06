Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах

Песня «Bohemian Rhapsody» вышла 31 октября 1975 года на альбоме «A Night at the Opera». В 2018 году появился одноименный фильм, рассказывающий о создании и успехе группы Queen и ее лидера Фредди Меркьюри. В начале 2019 года картина была номинирована на пять «Оскаров», а «Афиша Daily» поговорила с ее продюсером. В 2021 году гитарист группы Queen Брайан Мэй заявил, что у фильма «Богемская рапсодия», главную роль в котором сыграл Рами Малек, может появиться продолжение.