Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах

Фото: @vinheteiro

В сети завирусились два видео, снятые бразильским пианистом и блогером Фабрисиу Андре Бернардом ди Паулу (Лордом Виньетейру). Музыкант сыграл «Bohemian Rhapsody» Queen на игрушечных курах для животных.

Видео: @vinheteiro

Лорд Виньетейру также исполнил песню «My Heart Will Go On» Селин Дион. Первый ролик набрал 9,5 млн просмотров, второй — почти 17 млн. 

Видео: @vinheteiro

Песня «Bohemian Rhapsody» вышла 31 октября 1975 года на альбоме «A Night at the Opera». В 2018 году появился одноименный фильм, рассказывающий о создании и успехе группы Queen и ее лидера Фредди Меркьюри. В начале 2019 года картина была номинирована на пять «Оскаров», а «Афиша Daily» поговорила с ее продюсером. В 2021 году гитарист группы Queen Брайан Мэй заявил, что у фильма «Богемская рапсодия», главную роль в котором сыграл Рами Малек, может появиться продолжение.

Песня Селин Дион «My Heart Will Go On» была выпущена в 1997 году как главная тема к фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона. Композиция получила премию «Золотой глобус» как лучшая песня, была удостоена «Оскара», а также выиграла четыре премии «Грэмми». 

