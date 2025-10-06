Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft

Путешествие к концу света мужчина осуществлял в ранней версии игры —Minecraft Beta 1.7.3, в которой Далекие земли возникают из-за ошибки в алгоритме генерации мира. Конец карты начинается приблизительно в 12,5 млн блоках от точки начала игры и представляет собой гигантскую стену с хаотичными рисунками.