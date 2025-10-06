Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft

Стример Курт Джей Мак известен по серии летсплеев «Far Lands or Bust», целью которой было достижение границы мира игры Minecraft — Далеких земель. Игрок нашел эту аномалию спустя 14,5 года с момента выхода первого видеоролика.
Путешествие к концу света мужчина осуществлял в ранней версии игры —Minecraft Beta 1.7.3, в которой Далекие земли возникают из-за ошибки в алгоритме генерации мира. Конец карты начинается приблизительно в 12,5 млн блоках от точки начала игры и представляет собой гигантскую стену с хаотичными рисунками.
На подступах к цели игра начала лагать, и сквозь туман медленно проступили очертания искаженного ландшафта. В финале серии летсплеев стример установил на Далеких землях табличку с надписью: «Здесь дальнеземельцы впервые ступили на Далекие земли!»
В пути стримера сопровождала собака Вулфи. Достигнув цели, Мак сказал: «А теперь давайте наконец-то поиграем в Minecraft». Он пояснил, что не прекращает записывать летсплеи, но поскольку главная миссия выполнена, он сможет заняться тем, для чего и создавалась игра, — свободным творчеством и исследованиями.
Проект «Far Lands or Bust» включает более 800 видео продолжительностью по 4–5 часов, объединенных в 12 сезонов. За 14,5 года игры стримеру удалось собрать 490 тыс. долларов для нескольких благотворительных фондов, в том числе Child’s Play Charity, Direct Relief и Paws.
Курт Джей Мак — не первый, кто достиг Далеких земель. Ранее это сделал стример Mystical Midget, потративший на путь около 2500 часов. Однако сразу после прибытия его персонаж умер.