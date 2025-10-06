Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»

Главные роли в картине исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Они играют молодую пару, чья жизнь резко меняется после рождения ребенка и переезда в затерянный дом в горах Монтаны. Героиня Лоуренс сталкивается с экзистенциальным кризисом, перерастающим в психоз. Повествование начинает балансировать на грани между воображением девушки и реальностью.