Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»

Фото: Sikelia Productions

На ютуб-канале Mubi появился новый трейлер фильма «Умри, моя любовь». Картина выйдет в России 27 ноября.

Главные роли в картине исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Они играют молодую пару, чья жизнь резко меняется после рождения ребенка и переезда в затерянный дом в горах Монтаны. Героиня Лоуренс сталкивается с экзистенциальным кризисом, перерастающим в психоз. Повествование начинает балансировать на грани между воображением девушки и реальностью.

Видео: Mubi

В актерский состав проекта вошли, помимо Лоуренс и Паттинсона, Ник Нолте («Повелитель приливов»), Сисси Спейсек («Дочь шахтера»), Лейкит Стэнфилд («Иуда и черный мессия»), Габриелла Роуз («Моди»). Фильм сняла Линн Рамзи, известная по «Что-то не так с Кевином». Продюсером выступил Мартин Скорсезе.

Сюжет «Умри, моя любовь» основан на одноименном романе Арианы Харвиц. В саундтреке ленты ― песни Joy Division, The Chipmunks и Дэвида Боуи. На Каннском кинофестивале лента удостоилась 7-минутных оваций.

