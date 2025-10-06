15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»

«Кстати театр» представляет экспериментальный проект «НЕвербатиМЫ» — серию из десяти моноспектаклей на стыке реальности и вымысла. Премьера постановки пройдет 15 октября, в 19.00, в открытом театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже.
Десять актеров самостоятельно выбрали литературных или реальных героев, чей опыт созвучен их собственному, и проинтервьюировали их в своей голове. Так появились 10 монологов, находящихся на стыке мифа и достоверности. Например, в одном из них известный артист обнаруживает неожиданное душевное родство с игрушечным медведем.
Монологи представят Павел Артемьев, Ольга Рыжкова, Игорь Кузнецов, Баястан Уулу Колдошалы, Анастасия Малюгина, Максим Плетнев, Арина Маракулина, Мария Рогожина, Дмитрий Симонов и Камиль Гурбанов. Продолжительность постановки — 1 час 30 минут.
Режиссером выступил Роман Шаляпин, педагог ГИТИСа и актер Театра Наций, известный по спектаклям «Шоша», «Идиот», «Дыхание» и «Шведская спичка». За музыку отвечал Павел Артемьев, фронтмен музыкального проекта Artemiev, актер театра «Практика».
Шаляпин пояснил, что задача актеров заключалась не в достижении внешнего сходства, а в поиске отражения самого себя в персонаже. «Интервьюируя в воображении выбранный персонаж, используя данные из литературных источников и сети, актеры находят созвучную им тему, создавая таким образом театральный монолог-НЕвербатим», — рассказал режиссер.