15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»

Десять актеров самостоятельно выбрали литературных или реальных героев, чей опыт созвучен их собственному, и проинтервьюировали их в своей голове. Так появились 10 монологов, находящихся на стыке мифа и достоверности. Например, в одном из них известный артист обнаруживает неожиданное душевное родство с игрушечным медведем.