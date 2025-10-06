Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном

В разговоре с NME актер Мэттью МакКонахи прокомментировал слухи о том, что Ник Пиццолатто собирается написать новый сценарий для персонажей Раста Коула и Мартина Харта из первого сезона «Настоящего детектива».
«Нам нравится эта идея, но это не более чем идея. Если Ник изложит на бумаге то, что мы с Вуди сочтем достаточно хорошим, у нас даже не будет выбора. Мы посмотрим на это и скажем: „Это должно произойти“», — сказал МакКонахи.
Первый сезон «Настоящего детектива» с участием Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсона вышел в 2014 году. В последующие годы выходили второй и третий сезоны проекта с новыми сюжетами и актерами.
В мае 2025 года Ник Пиццолатто рассказал, что у него есть идея для новой истории, которая вернет персонажей Раста Коула и Мартина Харта. «На самом деле у меня есть еще одна история для Коула и Харта. Кто знает? Может быть, мы когда‑нибудь ее напишем», — сказал он. Недавно также стало известно, что Пиццолатто готовит новый сериал с Мэттью МакКонахи и Коулом Хаузером в главных ролях.