Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном

«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах
Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»
15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»
Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант
Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова
«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые распространенные крылатые фразы у педагогов
Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»
Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения
Синоптик: в Москве на этой неделе ожидается пасмурная погода и до 14 градусов тепла
Фильм — продолжение «Острых козырьков» выйдет в 2026 году
Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы
Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма
Закрытый год назад сериал «Halo» стал хитом на Netflix
Лола Янг подала в суд на продюсера своего хита «Messy» из‑за спора об авторстве песен
Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет через две недели
В России вырос спрос на лекарства от деменции
Киллиан Мерфи назвал свою стрижку в «Острых козырьках» отвратительной
В Люксембурге открылась выставка, посвященная Майе Плисецкой
Звезда «Разделения» Зак Черри сыграет в новом фильме по Resident Evil
Интерес к Лабубу стремительно угасает: за месяц продажи игрушки на маркетплейсах упали почти на 40%
Чарли Ханнам похудел на 15 килограмм ради роли убийцы Эда Гейна в сериале «Монстр»
В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!

Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном

Фото: HBO

В разговоре с NME актер Мэттью МакКонахи прокомментировал слухи о том, что Ник Пиццолатто собирается написать новый сценарий для персонажей Раста Коула и Мартина Харта из первого сезона «Настоящего детектива».

«Нам нравится эта идея, но это не более чем идея. Если Ник изложит на бумаге то, что мы с Вуди сочтем достаточно хорошим, у нас даже не будет выбора. Мы посмотрим на это и скажем: „Это должно произойти“», — сказал МакКонахи.

Первый сезон «Настоящего детектива» с участием Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсона вышел в 2014 году. В последующие годы выходили второй и третий сезоны проекта с новыми сюжетами и актерами.

В мае 2025 года Ник Пиццолатто рассказал, что у него есть идея для новой истории, которая вернет персонажей Раста Коула и Мартина Харта. «На самом деле у меня есть еще одна история для Коула и Харта. Кто знает? Может быть, мы когда‑нибудь ее напишем», — сказал он. Недавно также стало известно, что Пиццолатто готовит новый сериал с Мэттью МакКонахи и Коулом Хаузером в главных ролях.

Расскажите друзьям