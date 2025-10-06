Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»

Вокалистки группы Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» — Арден Чо, Мэй Хонг и Ю Джи-ен — появились в скетче шоу «Saturday Night Live». Актрисы озвучки исполнили отрывок из песни «Golden».
В скетче музыкант Bad Bunny играет парня, одержимого мультфильмом Netflix о герлз-бенде, спасающем мир. Друзья не разделяют его интереса и не верят в существование героинь, пока одну из подруг не околдовывает демон, исполняющий песню «Soda Pop». Спасают ситуацию певицы из Huntr/x, которые выходят на сцену и исполняют песню «Golden».
В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.
Вскоре Чо, Хонг и Джи-ен вновь споют вживую, но уже на шоу Джимми Фэллона. Выпуск с ними выйдет 7 октября. Гостьей программы также станет Дженнифер Лопес.
Несколько дней назад героини «Кей-поп-охотниц на демонов» появились в игре Fortnite. В новом режиме Demon Rush, который доступен до 1 ноября, поклонники смогут объединиться с Huntr/x, чтобы защитить Хонмун от демонов.