Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»

В скетче музыкант Bad Bunny играет парня, одержимого мультфильмом Netflix о герлз-бенде, спасающем мир. Друзья не разделяют его интереса и не верят в существование героинь, пока одну из подруг не околдовывает демон, исполняющий песню «Soda Pop». Спасают ситуацию певицы из Huntr/x, которые выходят на сцену и исполняют песню «Golden».