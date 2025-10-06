Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант

«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Фото: A24

Дуэйн Джонсон рассказал, что Эмили Блант вдохновила его сняться в «Крушащей машине». В новой спортивной драме от A24 актер играет двукратного чемпиона UFC Марка Керра, который борется с внутренними демонами. Эмили Блант исполнила роль подруги бойца Дон Стейплз.

«Любовь и уважение, которые мы испытываем друг к другу, эта дружба очень важны для меня. Я так благодарен, что рядом со мной была Эмили, которая определенно заслуживает звания одной из самых величайших актрис нашего времени», — сказал Джонсон.

Премьера «Крушащей машины» состоялась на Венецианском кинофестивале и закончилась 15-минутными стоячими овациями ― одними из самых продолжительных на нынешнем фестивале. Во время них исполнитель главной роли Дуэйн Скала Джонсон не смог сдержать слез.

По версии Variety, это было самое трогательное событие в Венеции со времен, когда Брендан Фрейзер четыре года назад расплакался после показа «Кита», начав свой путь к «Оскару». Теперь многие пророчат «Оскар» и Джонсону.

В мировой прокат «Крушащая машина» вышла 3 октября. «Афиша Daily» включила ее в список самых ожидаемых фильмов 2025 года.

В 2002 году телеканал HBO выпустил документальную ленту о Керре, которая тоже называлась «Крушащая машина». В ней приняли участие известные бойцы ММА того времени.

