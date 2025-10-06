«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Нобелевскую премию по медицине и физиологии вручили за открытие регуляторных Т-клеток

Иллюстрация: @nobelprize

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американцы Мэри Э.Бранкоу, Фред Рамсделл и японец Шимон Сакагучи. Об этом сообщается на сайте премии.

Ученых наградили за открытие регуляторных Т-клеток, предотвращающих атаки иммунной системы на собственные ткани. Именно этот новый класс клеток защищает организм от аутоиммунных заболеваний.

Прежде считалось, что иммунная толерантность — свойство, не позволяющее иммунной системе навредить организму, — формируется исключительно в тимусе, в котором уничтожаются потенциально опасные иммунные клетки.

@nobelprize

Мэри Бранкоу и Фред Рамсделл в 2001 году объяснили, почему мыши особенно уязвимы к аутоиммунным заболеваниям. Оказалось, что у них была мутация в гене Foxp3. Ученые также выяснили, что мутации в аналогичном гене у человека вызывают аутоиммунное заболевание — IPEX.

Спустя два года Шимон Сакагучи провел линию между этими двумя открытиями и доказал, что ген Foxp3 управляет развитием клеток, которые он обнаружил еще в 1995 году. Это и были регуляторные Т-клетки, обеспечивающие толерантность иммунной системы человека к собственным тканям.

«Открытия лауреатов положили начало области изучения периферической толерантности, стимулировав разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Это также может привести к более успешной трансплантации органов. Несколько таких методов лечения в настоящее время проходят клинические испытания», — отметил Нобелевский комитет в заявлении.

В прошлом году Нобелевской премии по физиологии и медицине удостоились Виктор Амброс и Гэри Рувкун за открытие микроРНК — нового класса крошечных молекул РНК, играющих важнейшую роль в регуляции генов.

«Их удивительное открытие дало совершенно новое измерение регуляции генов. Оказалось, что микроРНК имеют фундаментальное значение для развития и функционирования организмов», — подчеркнул Нобелевский комитет.

