Нобелевскую премию по медицине и физиологии вручили за открытие регуляторных Т-клеток

Мэри Бранкоу и Фред Рамсделл в 2001 году объяснили, почему мыши особенно уязвимы к аутоиммунным заболеваниям. Оказалось, что у них была мутация в гене Foxp3. Ученые также выяснили, что мутации в аналогичном гене у человека вызывают аутоиммунное заболевание — IPEX.