«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»

Предложение начало действовать с октября 2025 года. Теперь на «Афише» можно не только покупать билеты за бонусы «Спасибо», но и копить их на будущие впечатления. Для этого на главной странице нужно кликнуть на «Оплату билетов с кешбэком от СберПрайм» и авторизоваться по «Сбер ID».