«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»

«Афиша» запустила акцию для подписчиков «СберПрайма». При покупке билетов в театр или на концерт на сайте Afisha.ru они могут получить 15% кешбека, а на некоторые сезонные события, например стендап, — до 25%.
Предложение начало действовать с октября 2025 года. Теперь на «Афише» можно не только покупать билеты за бонусы «Спасибо», но и копить их на будущие впечатления. Для этого на главной странице нужно кликнуть на «Оплату билетов с кешбэком от СберПрайм» и авторизоваться по «Сбер ID».
К программе лояльности можно присоединиться в личном кабинете, на главном экране Afisha.ru или на странице оплаты мероприятия. Следует выбрать билеты, нажать на кнопку «Кешбэк 15%» и посчитать, сколько бонусов начислится при оплате картами «Сбера» или по SberPay.
По подписке «СберПрайм» также можно получить дополнительные бонусы за покупки, кешбэк до 30% в «Самокате» и «Афише», пользователям предоставляется доступ в Okko, к музыке и многое другое. Таким образом, за месяц можно заработать до 10 бонусов. Эта возможность доступна не только самому подписчику, но и трем его близким.