Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова

Фото: пресс-материалы

«Атмосфера кино» и Legio Felix представили трейлер «Левши» — приключенческого фильма, снятого по мотивам повести Николая Лескова. В прокат он выйдет 22 января 2026 года, сообщили «Афише Daily» в пресс-службах компаний.

Действие в картине развернется в Петербурге конца XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят механическую блоху, которую считают устройством британской разведки. Расследовать дело поручают молодому офицеру Петру Огареву, который обращается за помощью к гениальному тульскому изобретателю Левше.

Видео: «Атмосфера кино»

Роль Левши исполнил Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита», «Белый лотос»), а Петра Огарева — Федор Федотов («Серебряные коньки», «Любовь Советского Союза»). В ленте также снялись Леонела Мантурова («Злой город»), Ян Цапник («Триггер»), Алексей Гуськов («Таежный роман»), Артур Иванов («Бременские музыканты»), Александр Чевычелов («Молодежка») и другие.

«Для меня „Левша“ — это не просто фильм, а целое путешествие. Петербург здесь оживает — со своей сыростью, красотой и вечной иронией, — словно сам становится героем. Это история о русском таланте, который способен подковать даже блоху, но так и не научился подковывать собственное сердце. О хрупкости души, которая сильнее стали и в то же время уязвимее любой блохи. В этой странной смеси гения и простоты, боли и смеха, спотыканий и чудес и есть пронзительная правда русского человека», — поделился  Юрий Колокольников.

Режиссером проекта выступил Владимир Беседин, снявший короткометражку по «Майору Грому». Он также был одним из сценаристов фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Продюсерами стали Илья Куликов, Андрей Семенов, Руслан Соколов и Владимир Пермяков. Дистрибьютором выступает «Атмосфера кино».

