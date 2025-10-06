Netflix запустил проект с интервью со знаменитостями, которые публикуются только после их смерти

Стриминговый сервис Netflix запустил проект «Знаменитые последние слова» («Famous Last Words») — интервью со знаменитостями, которые публикуются только после их смерти. Героиней первого выпуска стала Джейн Гудолл — исследовательница интеллекта и социальной жизни шимпанзе.
«Famous Last Words» — адаптация датского шоу «Det Sidste Ord» («Последнее слово»). В версии Netflix ведущим выступил Брэд Фалчак, соавтор «Хора», «Американской истории ужасов» и «Королев крика».
Каждый эпизод смонтирован из 4-часовой беседы и длится около часа, а полный список участников хранится в секрете. Разговор ведется в прошедшем времени, будто бы герой уже мертв.
В интервью деятель подводит итоги своим достижениям на протяжении жизни. В конце выпуска ведущий покидает студию и оставляет интервьюируемого одного, чтобы тот обратился к аудитории со своими последними словами.
В первом выпуске ведущий спрашивает Гудолл: «Кем бы вы сказали, вы были?» Она отвечает: «Я была той, кого послали в этот мир, чтобы вселять в людей надежду в темные времена. Потому что без надежды мы впадаем в апатию и бездействуем. А в те темные времена, в которые мы живем, если у людей не будет надежды, мы обречены».
Гудолл скончалась 1 октября в возрасте 91 года. Она была не только приматологом, но и активисткой, борющейся за улучшение условий содержания шимпанзе, занималась просвещением в вопросах охраны окружающей среды.