Netflix запустил проект с интервью со знаменитостями, которые публикуются только после их смерти

«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Голоса группы Huntr/x из «Кей-поп охотниц на демонов» выступили вживую в скетче Saturday Night Live
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант
Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова
«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые крылатые фразы у педагогов
Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»
Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения
Синоптик: в Москве на этой неделе ожидается пасмурная погода и до 14 градусов тепла
Фильм — продолжение «Острых козырьков» выйдет в 2026 году
Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы
Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма
Закрытый год назад сериал «Halo» стал хитом на Netflix
Лола Янг подала в суд на продюсера своего хита «Messy» из‑за спора об авторстве песен
Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет через две недели
В России вырос спрос на лекарства от деменции
Киллиан Мерфи назвал свою стрижку в «Острых козырьках» отвратительной
В Люксембурге открылась выставка, посвященная Майе Плисецкой
Звезда «Разделения» Зак Черри сыграет в новом фильме по Resident Evil
Интерес к Лабубу стремительно угасает: за месяц продажи игрушки на маркетплейсах упали почти на 40%
Чарли Ханнам похудел на 15 килограмм ради роли убийцы Эда Гейна в сериале «Монстр»
В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!
Кинокритики оценят для «Афиши Daily» фильмы фестиваля «Маяк». Победителю вручат приз от прессы
Робота-гуманоида от Tesla обучили приемам кунг-фу
Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов
Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»

Netflix запустил проект с интервью со знаменитостями, которые публикуются только после их смерти

Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix запустил проект «Знаменитые последние слова» («Famous Last Words») — интервью со знаменитостями, которые публикуются только после их смерти. Героиней первого выпуска стала Джейн Гудолл — исследовательница интеллекта и социальной жизни шимпанзе.

«Famous Last Words» — адаптация датского шоу «Det Sidste Ord» («Последнее слово»). В версии Netflix ведущим выступил Брэд Фалчак, соавтор «Хора», «Американской истории ужасов» и «Королев крика».

Каждый эпизод смонтирован из 4-часовой беседы и длится около часа, а полный список участников хранится в секрете. Разговор ведется в прошедшем времени, будто бы герой уже мертв.

В интервью деятель подводит итоги своим достижениям на протяжении жизни. В конце выпуска ведущий покидает студию и оставляет интервьюируемого одного, чтобы тот обратился к аудитории со своими последними словами.

В первом выпуске ведущий спрашивает Гудолл: «Кем бы вы сказали, вы были?» Она отвечает: «Я была той, кого послали в этот мир, чтобы вселять в людей надежду в темные времена. Потому что без надежды мы впадаем в апатию и бездействуем. А в те темные времена, в которые мы живем, если у людей не будет надежды, мы обречены».

Видео: Netflix

Гудолл скончалась 1 октября в возрасте 91 года. Она была не только приматологом, но и активисткой, борющейся за улучшение условий содержания шимпанзе, занималась просвещением в вопросах охраны окружающей среды.

Расскажите друзьям