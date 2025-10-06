Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые распространенные крылатые фразы у педагогов

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

«Сферум» попросил школьников и учителей перечислить фразы, которые они слышат и произносят чаще всего. Опрос проходил с 29 сентября по 5 октября. В нем приняли участие почти 1000 российских педагогов и более 6000 детей, результаты есть у «Афиши Daily».  

Более 30% учеников слышат от своих педагогов: «Дверь открыта, я все слышу». На втором месте по популярности фраза «Звонок для учителя». За этот вариант проголосовали 16% школьников.

Более 10% учащихся рассказали, что чаще всего учителя говорят им: «Оценку тоже пополам?» или «Маленькая проверочная работа». 7% вспомнили высказывание «Я смотрю, тут лес рук», 6% — «Что вас так развеселило?» или «Достаем двойные листочки», а 5% — «Кто шуршит на уроке?». По 4% школьников назвали фразы: «Вы так ЕГЭ не напишете» и «Бегать будете дома».

Сами за собой учителя чаще всего замечают такую фразу: «Никто не хочет отвечать? Тогда иду по списку!» Об этом рассказали свыше 18% опрошенных педагогов.

При этом 17% чаще всего говорят: «Кто сделал задание, может заниматься своими делами, только тихо» или «По коридору не бегать». 14% учителей называют своим коронным высказыванием «Лес рук», а более 12% — «Вы мой самый лучший». Почти каждый десятый педагог говорит: «Достаем двойные листочки» или «Сейчас расскажу». А 5,5% задаются вопросом: «Кто без сменки?» Самым популярным собственным вариантом учителей стала фраза «Сели-встали, сели-встали».

Недавно сервис «Литрес», «Ростелеком» и  LiveLib узнали у россиян, у каких героев литературы они хотели бы учиться и с кем из книжных школьников и студентов себя ассоциируют. Рейтинг возглавил директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор из «Гарри Поттера». На второй строчке расположилась Лидия Михайловна из «Уроков французского», на третьей — еще один персонаж поттерианы, лесничий Рубеус Хагрид.

