«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые распространенные крылатые фразы у педагогов

Более 10% учащихся рассказали, что чаще всего учителя говорят им: «Оценку тоже пополам?» или «Маленькая проверочная работа». 7% вспомнили высказывание «Я смотрю, тут лес рук», 6% — «Что вас так развеселило?» или «Достаем двойные листочки», а 5% — «Кто шуршит на уроке?». По 4% школьников назвали фразы: «Вы так ЕГЭ не напишете» и «Бегать будете дома».