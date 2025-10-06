Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks

«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Голоса группы Huntr/x из «Кей-поп охотниц на демонов» выступили вживую в скетче Saturday Night Live
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант
Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова
«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые крылатые фразы у педагогов
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»
Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения
Синоптик: в Москве на этой неделе ожидается пасмурная погода и до 14 градусов тепла
Фильм — продолжение «Острых козырьков» выйдет в 2026 году
Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы
Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма
Закрытый год назад сериал «Halo» стал хитом на Netflix
Лола Янг подала в суд на продюсера своего хита «Messy» из‑за спора об авторстве песен
Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет через две недели
В России вырос спрос на лекарства от деменции
Киллиан Мерфи назвал свою стрижку в «Острых козырьках» отвратительной
В Люксембурге открылась выставка, посвященная Майе Плисецкой
Звезда «Разделения» Зак Черри сыграет в новом фильме по Resident Evil
Интерес к Лабубу стремительно угасает: за месяц продажи игрушки на маркетплейсах упали почти на 40%
Чарли Ханнам похудел на 15 килограмм ради роли убийцы Эда Гейна в сериале «Монстр»
В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!
Кинокритики оценят для «Афиши Daily» фильмы фестиваля «Маяк». Победителю вручат приз от прессы
Робота-гуманоида от Tesla обучили приемам кунг-фу
Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов
Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»
Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году

Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks

Фото: DreamWorks Animation

Collider составил список «лучших злодеев мультфильмов DreamWorks». В него вошли 25 персонажей.

По данным СМИ, они хорошо противопоставлены главным героям и даже соперничают с лучшими антагонистами Disney. У всех злодеев DreamWorks есть что-то особенное: остроумие, обаяние или доводящий до слез юмор. Некоторым из них даже удается затмить главных героев.

На первом месте оказался Смерть, или Волк, из второй части «Кота в сапогах». Он преследовал героя, чтобы забрать его девятую жизнь.

По данным Collider, благодаря «незабываемой работе аниматоров, леденящему душу голосу и удивительно сложному характеру» этот персонаж «войдет в историю как один из лучших когда-либо созданных анимационных злодеев».

На втором месте расположился Рамзес из «Принца Египта» — главный антагонист мультфильма, основанного на библейском сюжете о Моисее и Исходе. Рамзес — сын фараона Сети I и приемный брат Моисея. После того как Моисей покидает Египет, Рамзес становится фараоном и вступает в конфликт с Моисеем из-за нежелания освободить еврейский народ из рабства.

Персонаж озвучил Рэйф Файнс. «Благодаря великолепной рисованной анимации и выдающейся игре Рэйфа Файнса все эмоции Рамзеса обнажаются, показывая зрителям, насколько сильно эта вражда разрушает его изнутри», — говорится в публикации.

На третьем месте рейтинга — Титан из «Мегамозга». Это бывший оператор-ботаник Хэл Стюарт, который безответно влюблен в Роксану Ричи. Хэл становится мстительным и злым суперзлодеем, когда в него попадает сыворотка Мегамозга.

«Что делает Титана жутким, так это то, насколько искренним он себя ощущает. В мире много эгоистичных людей, которые считают, что имеют право на внимание и время других просто потому, что они хорошо себя ведут по отношению к ним. Фильм <...> показывает разницу между тем, чтобы казаться приятным, и реально быть хорошим», — пишет Collider.

В топ-5 вошли Лорд Шэнь из «Кунг-фу Панда-2» и Крестная фея из «Шрека-2». При этом среди героев списка больше всего антагонистов из «Шрека»: кроме Крестной феи туда попали лорд Фаркуад (6-е место), Румпельштильцхен (11-е место) и принц Чарминг (17-е место).

В рейтинге также есть Тай Лунг из «Кунг-фу Панда», Черная как смоль из «Хранителей снов», Гриммель Ужасный из «Как приручить дракона: Скрытый мир», миссис Мелиша Твиди из «Побега из курятника», капитан Шантель Шеннон Дюбуа из «Мадагаскар-3: Самые разыскиваемые в Европе» и другие. На последнем месте разместился Цекель-Кан из «Дороги на Эльдорадо».

Расскажите друзьям
Теги:
Walt Disney