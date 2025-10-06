Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks

Collider составил список «лучших злодеев мультфильмов DreamWorks». В него вошли 25 персонажей.
По данным СМИ, они хорошо противопоставлены главным героям и даже соперничают с лучшими антагонистами Disney. У всех злодеев DreamWorks есть что-то особенное: остроумие, обаяние или доводящий до слез юмор. Некоторым из них даже удается затмить главных героев.
На первом месте оказался Смерть, или Волк, из второй части «Кота в сапогах». Он преследовал героя, чтобы забрать его девятую жизнь.
По данным Collider, благодаря «незабываемой работе аниматоров, леденящему душу голосу и удивительно сложному характеру» этот персонаж «войдет в историю как один из лучших когда-либо созданных анимационных злодеев».
На втором месте расположился Рамзес из «Принца Египта» — главный антагонист мультфильма, основанного на библейском сюжете о Моисее и Исходе. Рамзес — сын фараона Сети I и приемный брат Моисея. После того как Моисей покидает Египет, Рамзес становится фараоном и вступает в конфликт с Моисеем из-за нежелания освободить еврейский народ из рабства.
Персонаж озвучил Рэйф Файнс. «Благодаря великолепной рисованной анимации и выдающейся игре Рэйфа Файнса все эмоции Рамзеса обнажаются, показывая зрителям, насколько сильно эта вражда разрушает его изнутри», — говорится в публикации.
На третьем месте рейтинга — Титан из «Мегамозга». Это бывший оператор-ботаник Хэл Стюарт, который безответно влюблен в Роксану Ричи. Хэл становится мстительным и злым суперзлодеем, когда в него попадает сыворотка Мегамозга.
«Что делает Титана жутким, так это то, насколько искренним он себя ощущает. В мире много эгоистичных людей, которые считают, что имеют право на внимание и время других просто потому, что они хорошо себя ведут по отношению к ним. Фильм <...> показывает разницу между тем, чтобы казаться приятным, и реально быть хорошим», — пишет Collider.
В топ-5 вошли Лорд Шэнь из «Кунг-фу Панда-2» и Крестная фея из «Шрека-2». При этом среди героев списка больше всего антагонистов из «Шрека»: кроме Крестной феи туда попали лорд Фаркуад (6-е место), Румпельштильцхен (11-е место) и принц Чарминг (17-е место).
В рейтинге также есть Тай Лунг из «Кунг-фу Панда», Черная как смоль из «Хранителей снов», Гриммель Ужасный из «Как приручить дракона: Скрытый мир», миссис Мелиша Твиди из «Побега из курятника», капитан Шантель Шеннон Дюбуа из «Мадагаскар-3: Самые разыскиваемые в Европе» и другие. На последнем месте разместился Цекель-Кан из «Дороги на Эльдорадо».