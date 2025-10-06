Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких

Режиссер Клим Козинский рассказал о вызовах, стоящих перед командой: «На мой взгляд, в истории отечественного кино пока нет хорошего опыта с точки зрения фантастики — классно ее никто не снимает. Есть неплохие арт-работы в этом направлении, но для широкой аудитории чего-то действительно крутого нет. Поэтому мы очень постарались и потратили время на изучение чужих ошибок, чтобы их избежать и сделать действительно ноу-хау в этом жанре».