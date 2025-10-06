«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких

Фото: KION, Okko, АНО «ИРИ»

Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры Okko и KION завершили съемки научно-фантастического сериала «Полдень» — первой киноадаптации романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Проект был реализован при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал будет состоять из шести серий продолжительностью 45 минут каждая.

Действие развернется в 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который незапланированно прервал свою миссию на планете Надежда, вернулся на Землю и исчез. Каммереру предстоит не просто найти беглеца, но и раскрыть его связь со сверхцивилизацией Странников и предотвратить катастрофу планетарного масштаба.

KION, Okko, АНО «ИРИ»
KION, Okko, АНО «ИРИ»
KION, Okko, АНО «ИРИ»
KION, Okko, АНО «ИРИ»
KION, Okko, АНО «ИРИ»

Режиссером «Полдня» выступил Клим Козинский, а оператором-постановщиком — Генрих Медер. Ранее дуэт работал вместе над сериалами «13 клиническая» и «Первый номер». Сценарий экранизации Стругацких написала Маруся Трубникова («The Телки»).

Помимо Ярмольника, Колокольникова и Матвеева в сериале задействованы и другие узнаваемые актеры — Юлия Снигирь, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Наледи Никита Тау, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев, Маргарита Дьяченкова, Карэн Бадалов, Дмитрий Моськов, Иван Котик и Иван Москвинин.

Режиссер Клим Козинский рассказал о вызовах, стоящих перед командой: «На мой взгляд, в истории отечественного кино пока нет хорошего опыта с точки зрения фантастики — классно ее никто не снимает. Есть неплохие арт-работы в этом направлении, но для широкой аудитории чего-то действительно крутого нет. Поэтому мы очень постарались и потратили время на изучение чужих ошибок, чтобы их избежать и сделать действительно ноу-хау в этом жанре».

