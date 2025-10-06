Киллиан Мерфи назвал свою стрижку в «Острых козырьках» отвратительной
Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks
Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения
«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Синоптик: в Москве на этой неделе ожидается пасмурная погода и до 14 градусов тепла
Фильм — продолжение «Острых козырьков» выйдет в 2026 году
Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы
Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма
Закрытый год назад сериал «Halo» стал хитом на Netflix
Лола Янг подала в суд на продюсера своего хита «Messy» из‑за спора об авторстве песен
Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет через две недели
В России вырос спрос на лекарства от деменции
В Люксембурге открылась выставка, посвященная Майе Плисецкой
Звезда «Разделения» Зак Черри сыграет в новом фильме по Resident Evil
Интерес к Лабубу стремительно угасает — за месяц продажи игрушки на маркетплейсах упали почти на 40%
Чарли Ханнам похудел на 15 килограмм ради роли убийцы Эда Гейна в сериале «Монстр»
В Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». Посмотрите на его милых участников!
Кинокритики оценят для «Афиши Daily» фильмы фестиваля «Маяк». Победителю вручат приз от прессы
Робота-гуманоида от Tesla обучили приемам кунг-фу
Universal Pictures требует сократить бюджет нового «Форсажа» до 200 млн долларов
Роберт Паттинсон рассказал, что отцовство делает его «нормисом»
Продажи кокошников на российских маркетплейсах выросли вдвое в 2025 году
Discord сообщил об утечке данных пользователей
Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей в 2027 году
Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне
Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии
Россияне смогут сохранить свой номер телефона после переезда в другой регион
Сценарий «Дневника памяти» мог написать М.Найт Шьямалан — режиссер «Шестого чувства»

Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»

Фото: Apple Original Films

Apple TV+ опубликовал отрывок из фильма «Школьный автобус» («The Lost Bus») с Мэттью МакКонахи и Америкой Феррерой в главных ролях. Картина основана на документальном романе Лиззи Джонсон «Рай: Борьба одного города за выживание в американском лесном пожаре».

Действие разворачивается в Калифорнии во время самого смертоносного пожара в истории штата, случившегося в 2018 году. В центре сюжета ― водитель автобуса и учительница, которые помогают спасти из пламени автобус с детьми. 

Видео: Apple TV

Режиссером фильма выступил Пол Гринграсс, снимавший фильмы про Джейсона Борна, а также «Капитан Филлипс», «Потерянный рейс» и «Утёйа, 22 июля». Он же выступил соавтором сценария вместе с Брэдом Ингелсби.

В ленте также снялись Юл Васкес, Эшли Аткинсон и Спенсер Уотсон. В ограниченный зарубежный прокат картина вышла 19 сентября, а 3 октября она появилась на Apple TV+.

Расскажите друзьям