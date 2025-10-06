Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения

В эксперименте приняли участие 76 пар, состоящих в долгосрочных отношениях и живущих вместе не менее года. Каждый из 152 человек носил портативный диктофон — и ученые собрали и проанализировали около 100 тыс. аудиозаписей повседневной жизни людей.