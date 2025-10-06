Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения

Чем чаще пара сплетничает друг с другом, тем счастливее и крепче их отношения, выяснили ученые из Калифорнийского университета. Статью опубликовал Journal of Socialand Personal Relationships, основные тезисы пересказал PsyPost.
В эксперименте приняли участие 76 пар, состоящих в долгосрочных отношениях и живущих вместе не менее года. Каждый из 152 человек носил портативный диктофон — и ученые собрали и проанализировали около 100 тыс. аудиозаписей повседневной жизни людей.
Сплетни оказались неотъемлемой частью ежедневных разговоров партнеров. В среднем пары тратили на сплетни около 38 минут в день. Те пары, которые сплетничали друг с другом чаще, сообщали о более высоком уровне счастья и лучшем качестве отношений.
«Поскольку сплетни — это совместная деятельность, они могут усиливать восприятие того, что партнеры „на одной стороне“, усиливая ощущение связи, доверия и другие положительные качества отношений», — объяснили соавторы исследования Чандлер М.Спар и Меган Л.Роббинс.
