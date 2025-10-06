«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября

Антиутопия «Долгая прогулка» выйдет на цифровых площадках 7 октября. Об этом сообщают портал WhenToStream и сайт DVD’s Release Dates.
Действие антиутопии, которую Кинг написал в 1966 году под псевдонимом Ричард Бахман, разворачивается в США, где каждый год проводят соревнование под названием «Долгая прогулка». Сотня юношей должна идти со скоростью не менее 3 миль в час (4 км/ч), не останавливаясь. Каждый ходок получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд. Если участник получает три предупреждения, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем станет единственный выживший.
В «Долгой прогулке» снялись Марк Хэмилл («Звездные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), Джуди Грир («Тачка на миллион») и Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь»). Премьера картины состоялась 12 сентября.
Недавно Стивен Кинг в интервью газете The Times назвал условие, которое он выдвинул команде фильма «Долгая прогулка» перед съемками. Писатель попросил авторов картины сохранить жестокие сцены и показать убийства так, как они описаны в книге, без лишней цензуры.
«В фильмах о супергероях злодеи разрушают целые кварталы, но вы никогда не увидите крови. И, черт возьми, это неправильно. Это почти порнография. Я сказал: „Если вы не собираетесь это показывать, то и не беритесь“. Так что у них получился довольно жестокий фильм», — сказал Кинг.