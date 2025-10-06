Синоптик: в Москве на этой неделе ожидается пасмурная погода и до 14 градусов тепла

На этой неделе москвичей ждет пасмурная погода, периодически будут идти дожди. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В понедельник в столице наблюдается туман с видимостью менее 1000 метров, местами ожидаются осадки. Ветер дует юго-восточный с порывами 3–8 метров в секунду. Температура воздуха составляет от 11 до 14 градусов тепла. Показания барометров в течение дня будут расти и покажут 749 мм ртутного столба.
На этой неделе, по словам Тишковца, в Москве будет преобладать по-осеннему пасмурная погода, время от времени с небольшими осадками. По ночам воздух прогреется до 9 градусов. Днем потеплеет до 13 градусов, что на несколько градусов теплее климатической нормы. На столичный регион также опустятся туманы, характерные при наступлении «классической золотой осени».
«Осень тихой сапой наступает по всем фронтам… Снега, холода, ледяных дождей на прогностическом горизонте в ближайшие две недели не предвидится», — заключил синоптик.
Между тем в Иркутской области уже выпал снег. По данным губернатора Игоря Кобзева, без света остались восемь населенных пунктов и девять СНТ. Ограничено движение большегрузов и автобусов на трассе Р-258 «Байкал».