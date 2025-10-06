Киллиан Мерфи назвал свою стрижку в «Острых козырьках» отвратительной
Фильм — продолжение «Острых козырьков» выйдет в 2026 году

Съемки полнометражного фильма по «Острым козырькам» завершены, картина увидит свет в следующем году. Об этом на «Шоу Грэма Нортона» рассказал исполнитель главной роли Киллиан Мерфи.

Фильм «Бессмертный человек» продолжит историю шести сезонов сериала, остановившуюся в 1938 году, накануне Второй мировой войны. Работа над картиной стартовала в сентябре 2024 года, и изначально релиз был намечен на конец 2025 года.

В том же интервью Мерфи признался, что ему не нравится стрижка Томаса Шелби: «Эта прическа действительно отвратительная. Но за ней стоит история — такие стрижки делали в то время, чтобы предотвратить появление вшей».

Сериал «Острые козырьки» Стивена Найта выходил на BBC с 2013 по 2022 год. Сюжет разворачивался вокруг преступного клана Шелби в Бирмингеме 1920-х. Название проекта отсылает к реальной молодежной банде Англии XIX века. Главные роли двух братьев исполнили Пол Андерсон и Киллиан Мерфи.

Ранее стало известно, что у «Острых козырьков» появится сериал-спин-офф. Он будет состоять из двух сезонов по шесть серий длительностью час, а действие будет происходить в послевоенном Бирмингеме. В нем развернется борьба за контроль над масштабными проектами по реконструкции, в центре которой окажется семья Шелби.

